AMH凍卵之父徐明義專欄／妳不到30歲卵巢卻像40？AMH值才能看出「卵巢早衰」的真相

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長

被譽為台灣 AMH 之父，師承美國「試管嬰兒之父」Dr. Howard Jones

不同年齡的女性，都可能誤判自己的卵巢速度

在診間，我最常看到的不是單一案例，而是三種心態：

25 歲覺得還早，生育離自己很遙遠。

35 歲開始猶豫，但還沒真正行動。

40 歲準備好了，卵巢卻不一定等她。

外表、月經、感覺，都無法判斷卵巢到底走在哪一條線上。

但真正能看出卵巢速度差異的，是 AMH。

企業女性員工檢查中，我看過令人意外的落差

在特約企業女性生育健檢中，有一位不到30歲的年輕女性讓我印象深刻。

她因為保戶資格來華育做檢查，本來只是「順便了解一下」，月經規律、生活正常、完全沒有徵兆。

但 AMH 報告卻顯示，她的卵巢庫存量已比同齡女性提前下降十多年。

她看著報告問我：「我才二十幾歲，怎麼會這樣？不是 35、40 才會遇到？」有些人的卵巢天生走得比較快，而卵巢老化最大的特點，就是完全看不出來。

卵巢早衰不是罕見，而是最容易被忽略。

卵巢不是照年齡走，而是照自己的速度走

25 歲卵巢像 40 歲，或 35 歲卵巢像 28 歲，都不是罕見，卵巢下降速度因人而異，有些人走得快、有些人走得慢，但從外表、月經週期都完全看不出來。

也因此——不知道自己的卵巢速度，就容易在錯的時間做重要決定。

知道得早不是催生，而是保留選擇

對那位女性員工來說，AMH 並不是壓力，而是讓她更早看到卵巢走向的機會，因此能提前做規劃，包括：

分階段累積凍卵

留住現在品質的卵子

未來不被卵巢年齡綁住

在自己準備好的時候成為媽媽，而不是被時間推著走

我常對女性說：「不是妳太慢知道，而是卵巢不一定照妳的時間表走。」

華育如何看 AMH？不是數字，而是卵巢的「走向」

AMH 會提供方向，但它不是全部，真正準確的判讀，需要把 AMH 放回卵巢曲線中，並與其他關鍵資訊一起看，包括：

卵泡數（AFC）：超音波下可看到的可用卵泡量

荷爾蒙反應與週期資訊

卵巢早衰家族史：若家族成員停經較早，也可能影響卵子庫存量下降速度

妳的生活節奏與生涯規劃

這些資料交互參考後，醫師才能判斷妳的卵巢是在加速下降、維持穩定，還是仍在安全範圍內。

AMH 是起點，趨勢才是答案，因此我們看的是卵巢的整體走向，而不是某一天的單一數字。

為什麼華育的判讀更精準？因為我們有完整、可追溯的生育醫療系統

華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。

在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。

AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案

25 歲後：至少測一次（了解目前卵子庫存量的水平）

若數值位於同年齡的平均水平：每兩年追蹤一次

若有以下情況：建議每年追蹤

AMH 偏低

卵巢早衰家族史

子宮內膜異位症／巧克力囊腫

多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）

卵巢手術史

正在備孕、凍卵或凍胚

年齡大於 35 歲

AMH 可能隨生理狀態微幅波動，必要時可在不同時間測 2–3 次。

並建議搭配 AFC（卵泡數）與超音波，評估更完整。

113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格

自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。

生育不是比誰快，而是比誰更早掌握自己的狀態

AMH 不是催促，而是提醒。

提醒妳：

卵巢速度每個人都不同

妳還剩多少選擇

什麼時候該做準備

越早知道，妳能保留的選擇就越多。

AMH凍卵之父徐明義│小檔案

徐明義教授，師承美國「試管嬰兒之父」Howard W. Jones，並具台大數學系背景，被譽為「台灣 AMH 之父」。他以科學邏輯理解卵巢變化，以婦產科與生殖醫學專業處理多囊、高齡與反覆失敗等複雜案例；並帶領華育打造由台大電機博士團隊共同研發的 AI 智能化「零出錯胚胎實驗室」，透過 LIMS、胚胎履歷化與 PGT-A 基因篩檢，讓每一個醫療判斷都有數據可循。徐教授在專欄中以溫柔且清晰的方式，陪伴女性理解生育力，用正確知識取代不必要的擔心。

