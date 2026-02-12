AMH凍卵之父徐明義專欄／打很多排卵針還是沒卵？徐明義教授：試管不是「套餐」，量身打造才是關鍵
作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長、台灣「AMH 之父」
在晚婚晚育已成為常態的現代社會中，許多女性在職涯衝刺時，心裡總有個掛念：「如果未來想要個自己的孩子，現在的我還來得及嗎？」在生殖醫學門診中，我們常看到女性陷入「針打越多、卵取越多才有效」的焦慮迷思。
徐明義教授強調：生殖醫學的進步，是為了給女性「生育選擇權」，而非製造更多的壓力。每位女性的狀況都是獨特且不容易複製，所以試管嬰兒成功的關鍵，不在於卵子數量的「大鍋炒」，而在於精準的客製化策略。
妳的「生育存摺」不只是數字，更是生活主動權
評估生育力不能只靠感覺，更要看科學數據。
AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）：就像妳的「生育存摺」存卵額，不受月經週期干擾，隨時可以透過抽血檢測。
教授神趣比喻：年齡決定的是「中獎率」（品質），而 AMH 決定的是妳手中有多少張「彩券」（數量）。
數據的價值並不在於判定能不能生，而是讓醫師協助妳，用最合適的旋律節奏達到生育目標。當妳了解自己的生育數值，這份覺悟能幫妳從焦慮中解脫，轉化為掌控生活的主動權。
凍卵或試管嬰兒療程，該去大醫院還是診所好？
在決定進入療程前，該去大醫院還是私人生殖中心？這取決於妳的個性及生活型態：
比較項目
大型醫院
私人生殖中心（專科診所）
適合對象
有複雜病史、需跨科會診者
步調快速、追求隱私與效率的職場女性
服務亮點
資源豐富、費用相對親民
一站式服務、假日線上諮詢、環境溫馨
技術優勢
體系成熟規模大
高規格實驗室在診所內，減少檢體運送波動風險
其實比起設備，更重要的是「團隊緣」。從諮詢師、護理師到實驗室的胚胎師，整個團隊與醫師的默契與暖度，能大幅緩解妳「闖關」時的身心負擔。
取卵數越多越好？精準醫療要看「人生藍圖」
網路社群中常看到姊妹淘在比較取卵數，但「理想數目」並沒有統一標準。醫師會根據兩點為妳量身打造：
取卵年齡： 年輕女性卵子品質相對穩定，不需盲目追求大量取卵。
人生藍圖： 根據妳「未來想要幾個孩子」來規劃最經濟且安全的方案。
客製化療程重點： 打排卵針不是流水線作業。為了預防卵巢過度刺激（OHSS），專業醫師會透過多次回診，根據妳的當下反應來進行動態調整針劑劑量，保護妳身體的健康並確保每顆顆卵子的品質。
疼惜受累的身體：取卵後的關鍵修復
「打針肚子脹是正常的吧？」這種隱忍往往讓女性忽略警訊。徐教授強調，安全性是療程的首要標準。
【術後照護兩大關鍵】
營養加法： 多攝取高品質蛋白（如鱸魚、鮭魚、蛋類）與電解質水分，幫助體內水分平衡。
生活減法： 術後兩週內應避免劇烈運動，讓腫大的卵巢在溫柔的節奏中修復。
從「數字」到「管理」：建立系統化的安全感
華育生殖醫學婦產科診所將臨床流程系統化，目標只有一個：在重要時間點，替女性守住生育的可能性。
LIMS 實驗室資訊管理： 整合卵泡、荷爾蒙、胚胎發育等大數據，讓醫師判讀更精準。
RI Witness™ 晶片監測： 透過晶片確認卵子身分，讓療程具備高度透明的安全標準。
全球卵銀 (Global Egg Bank) 合作： 具備國際級的安全性與流程品質，讓託付「最珍貴卵子」的女性能夠安心。
專業建議：哪些人該定期追蹤 AMH？
建議以下族群，應與醫師討論定期追蹤 AMH 的必要性，幫助妳提早準備：
35 歲以上： 從容規劃生育或凍卵時程。
有卵巢早衰家族史： 數據追蹤比自我感覺更可靠。
曾有卵巢相關手術者： 如巧克力囊腫手術，評估其潛在影響。
近期有備孕規劃者： 建立基準值，讓未來的選擇更有依據。
推薦工具： 下載 AMHer 生育力管理 APP，記錄妳的 AMH 變化，讓妳與醫師的討論更聚焦。
🔗 App Store 下載 | 🔗 Google Play 下載
妳的生育時鐘，由妳掌握
科學讓數據說話，而妳，負責帶著輕鬆的心情，走向好孕的那一站。
【實用小提醒】
自民國 113 年起，AMH 檢查、凍卵及試管嬰兒相關費用，憑華育婦產科診所收據可申報綜合所得稅「醫療支出扣除額」。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
