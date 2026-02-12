AMH凍卵之父徐明義專欄／打很多排卵針還是沒卵？徐明義教授：試管不是「套餐」，量身打造才是關鍵

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長、台灣「AMH 之父」

在晚婚晚育已成為常態的現代社會中，許多女性在職涯衝刺時，心裡總有個掛念：「如果未來想要個自己的孩子，現在的我還來得及嗎？」在生殖醫學門診中，我們常看到女性陷入「針打越多、卵取越多才有效」的焦慮迷思。

徐明義教授強調：生殖醫學的進步，是為了給女性「生育選擇權」，而非製造更多的壓力。每位女性的狀況都是獨特且不容易複製，所以試管嬰兒成功的關鍵，不在於卵子數量的「大鍋炒」，而在於精準的客製化策略。

妳的「生育存摺」不只是數字，更是生活主動權

評估生育力不能只靠感覺，更要看科學數據。

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）：就像妳的「生育存摺」存卵額，不受月經週期干擾，隨時可以透過抽血檢測。

教授神趣比喻：年齡決定的是「中獎率」（品質），而 AMH 決定的是妳手中有多少張「彩券」（數量）。

數據的價值並不在於判定能不能生，而是讓醫師協助妳，用最合適的旋律節奏達到生育目標。當妳了解自己的生育數值，這份覺悟能幫妳從焦慮中解脫，轉化為掌控生活的主動權。

凍卵或試管嬰兒療程，該去大醫院還是診所好？

在決定進入療程前，該去大醫院還是私人生殖中心？這取決於妳的個性及生活型態：

比較項目

大型醫院

私人生殖中心（專科診所）

適合對象

有複雜病史、需跨科會診者

步調快速、追求隱私與效率的職場女性

服務亮點

資源豐富、費用相對親民

一站式服務、假日線上諮詢、環境溫馨

技術優勢

體系成熟規模大

高規格實驗室在診所內，減少檢體運送波動風險

其實比起設備，更重要的是「團隊緣」。從諮詢師、護理師到實驗室的胚胎師，整個團隊與醫師的默契與暖度，能大幅緩解妳「闖關」時的身心負擔。

取卵數越多越好？精準醫療要看「人生藍圖」

網路社群中常看到姊妹淘在比較取卵數，但「理想數目」並沒有統一標準。醫師會根據兩點為妳量身打造：

取卵年齡： 年輕女性卵子品質相對穩定，不需盲目追求大量取卵。

人生藍圖： 根據妳「未來想要幾個孩子」來規劃最經濟且安全的方案。

客製化療程重點： 打排卵針不是流水線作業。為了預防卵巢過度刺激（OHSS），專業醫師會透過多次回診，根據妳的當下反應來進行動態調整針劑劑量，保護妳身體的健康並確保每顆顆卵子的品質。

疼惜受累的身體：取卵後的關鍵修復

「打針肚子脹是正常的吧？」這種隱忍往往讓女性忽略警訊。徐教授強調，安全性是療程的首要標準。

【術後照護兩大關鍵】

營養加法： 多攝取高品質蛋白（如鱸魚、鮭魚、蛋類）與電解質水分，幫助體內水分平衡。

生活減法： 術後兩週內應避免劇烈運動，讓腫大的卵巢在溫柔的節奏中修復。

從「數字」到「管理」：建立系統化的安全感

華育生殖醫學婦產科診所將臨床流程系統化，目標只有一個：在重要時間點，替女性守住生育的可能性。

LIMS 實驗室資訊管理： 整合卵泡、荷爾蒙、胚胎發育等大數據，讓醫師判讀更精準。

RI Witness™ 晶片監測： 透過晶片確認卵子身分，讓療程具備高度透明的安全標準。

全球卵銀 (Global Egg Bank) 合作： 具備國際級的安全性與流程品質，讓託付「最珍貴卵子」的女性能夠安心。

專業建議：哪些人該定期追蹤 AMH？

建議以下族群，應與醫師討論定期追蹤 AMH 的必要性，幫助妳提早準備：

35 歲以上： 從容規劃生育或凍卵時程。

有卵巢早衰家族史： 數據追蹤比自我感覺更可靠。

曾有卵巢相關手術者： 如巧克力囊腫手術，評估其潛在影響。

近期有備孕規劃者： 建立基準值，讓未來的選擇更有依據。

推薦工具： 下載 AMHer 生育力管理 APP，記錄妳的 AMH 變化，讓妳與醫師的討論更聚焦。

妳的生育時鐘，由妳掌握

科學讓數據說話，而妳，負責帶著輕鬆的心情，走向好孕的那一站。

【實用小提醒】

自民國 113 年起，AMH 檢查、凍卵及試管嬰兒相關費用，憑華育婦產科診所收據可申報綜合所得稅「醫療支出扣除額」。

