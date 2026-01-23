AMH凍卵之父徐明義專欄／月經準時就沒事？徐明義教授：別忽視卵巢衰竭前的「無聲警訊」

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長、台灣「AMH 之父」

「醫師，我生理期每個月都準時報到，應該不用擔心卵巢功能吧？」這是我在門診中，最常聽到30～45歲女性提出的疑問之一。身為多年的婦產科醫師，我必須提醒大家在臨床觀察中，卵巢功能的衰退，並非「突然停止」的事件，而是一個緩慢、漸進，且往往有跡可循的過程。

許多女性都會等到月經完全停止（進入停經階段）才意識到功能流失，但事實上，在停經之前，身體通常已經悄悄發出一些警訊。只是這些變化，常被誤以為是壓力、作息不穩或生活忙碌所致，然而，它們其實可能正在提醒妳：卵巢的生育節奏，已經開始改變。

卵巢早衰的「無聲警訊」，那些妳沒發現的生理期變化

月經準時，並不代表卵巢功能安然無恙，在功能衰退的初期，腦下垂體會為了維持生理運作而提高刺激排卵強度，讓月經週期在表面上看起來仍然規律。但在臨床觀察中，當女性開始出現以下這些「看似不嚴重」的變化時，卵巢的生育儲備可能已經開始快速消耗殆盡：

週期的「微幅變化」：原本穩定的 28 天週期，逐漸縮短為 24～25 天，或偶爾拉長至 35 天以上，這種節奏的不穩定，往往是卵巢調節能力開始改變的早期表現。

經期變短、經血變少：過去月經持續 5～7 天，現在可能 2～3 天便結束，且血色變淡、血量明顯減少，這反映了在荷爾蒙影響下，子宮內膜增生程度的改變。

經前不適更明顯、情緒起伏變大：一些症狀像是經前情緒低落、焦躁、睡眠品質變差，或對身體變化的感受更為敏感，這些都可能與荷爾蒙波動幅度改變有關。

為什麼「感覺正常」，AMH檢查數值卻偏低？

關鍵在於卵巢功能，不能只靠感覺來判斷。在臨床上，AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）常被用來評估卵巢內仍保有的卵子數量，如果將卵巢比喻為一間「卵子銀行」，AMH 所反映的，是目前可尚有的「庫存狀態」。

即使月經仍然規律，庫存量也可能已經明顯下降，因此，會建議25歲以上的女性，至少有一次 AMH檢驗，這並不是製造焦慮，而是讓妳在未來規劃生育時，能更搞清楚自己所擁有的時間與選擇。

為什麼生育力評估，需要回歸專業醫療管理？

在資訊快速流通的時代，生育力評估不該只是「單看一個數字」，而是一項需要被長期追蹤、整合判讀的醫療管理。徐明義教授將相關流程，整合為一套可追蹤、可驗證、可預測的系統，目標只有一個：在每一個重要的時間點，替女性守住生育選擇的可能性。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從持續完整的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管療程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）指定合作醫療機構： 華育生殖醫學是「全球卵銀」在台灣指定的合作醫療機構。 其核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到絕對安心。華育所導入的高科技系統，並非為了外在展示，而是為了讓每一項與生育相關的資料與卵子特性，都能被完整記錄、清楚比對、持續追蹤，進一步提升整體流程的安全性與透明度。

生育力管理 AMH APP（AMHer）：對於希望更能理解自身 AMH 變化與生育狀態的女性， AMHer 作為輔助工具，協助紀錄與整理相關資訊。它並非取代醫師的判斷，而是讓醫生病人之間的討論，能更聚焦在真正重要的生育策略上。

APP Store (IOS)：點我下載( https://apps.apple.com/tw/app/amher/id6504125493 )

Google Play (Andorid)：點我下載( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egg.AMHer2&pcampaignid=web_share )

門診常見案例建議，掌握生育自主權

卵巢功能的檢查，不是為了增加壓力，而是幫助女性更清楚了解自己的生育狀態，提早做準備。

是否需要每年追蹤 AMH，會依年齡與個人狀況而有所不同。在門診中，我會特別建議以下族群，與醫師討論定期追蹤的必要性：

35 歲以上的女性

隨著年齡增加，卵巢功能下降速度會加快，定期了解變化，有助於生育規劃。

曾檢測過 AMH 偏低，或有卵巢早衰家族史者

這類族群的卵巢功能變化，不容易只靠感覺判斷，更需要透過數值追蹤，掌握實際狀況。

曾罹患子宮內膜異位症、巧克力囊腫，或接受過卵巢相關手術者

這些狀況可能影響卵巢功能，追蹤 AMH 有助於評估後續生育選擇。

正在規劃備孕、凍卵或凍胚的女性

在做出重要決定前，了解卵巢狀態，能讓醫療與時間安排更有依據。

對於年輕、無相關風險因子的女性，AMH不一定需要每年檢測，但至少檢測一次，建立自己的基準值，會是個更安心的做法。

了解自己的身體，是給自己最溫柔的照顧

卵巢的老化是不可逆的，但後悔是可以被預防的，透過專業系統的長期追蹤與資訊驗證，醫師才能更準確理解妳當下的狀態， 並陪妳一起做出適合妳人生階段的選擇，及早掌握生育力，這就是現代女性對未來生活的主控權。

除此之外，醫療規劃也能更從容實施：自民國 113 年起，華育已通過核可，AMH 檢查、凍卵、試管嬰兒等相關費用，皆可申報綜合所得稅中的醫療支出扣除額，協助妳在健康與經濟之間取得平衡。

在追求理想生活的同時，別忘了回頭關心妳的身體；了解自身，是對自己最基本、也最溫柔的照顧。

