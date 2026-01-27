AMH凍卵之父徐明義專欄／治癒「不孕症」不僅是醫者天職！更是守護家庭未來夢想

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長、台灣「AMH 之父」

診間裡的淚水與勇氣：不孕症治療，從來不僅是技術問題

在華育生殖的診間我看見的，從來不只是冷冰冰的檢驗數值或療程結果。更多時候，是一個又一個家庭，在人生不同階段，為了「未來」所做的重要選擇 。「醫師，我不是已經很努力了，卻還是走不到想要的地方？」 這是我在門診中，最常聽到的一句話。

許多不孕夫妻，雖然已付出了大量時間、心力與情緒成本，卻依然遲遲無法如心所願。實際上，這常常不是因為不夠努力，而是在重要的關鍵時刻，需要一位能夠協助釐清方向、做出專業精準判斷的引路人 。

醫者的天職：在迷惘時，替妳把前程照亮

對我而言，治癒不孕症，從來不只是「讓女性懷孕」這麼簡單的目標。更重要的，是幫助一個家庭，重新找回對未來的信心與選擇權。

我始終相信，醫師的角色不只是執行療程，更是在家庭承受身心與經濟壓力時，成為那個最穩定、最可靠的支持者。

看見妳的掙扎： 醫療不應只是數據，而是願意停下來，理解身體真正發出的訊號。

守護妳的選擇： 無論是自然受孕、試管嬰兒，甚至是需要極大勇氣的「借卵」選項，每一條求子之路，都值得被尊重。

照亮妳的未來： 好的醫療判斷，能讓家庭在迷霧中，重新建立可被規劃的未來。

「孩子在我肚子裡住了十個月，那就是我的孩子。」 這是一位40歲女性，在選擇借卵後的真情分享。

在我眼中，這並不是退而求其次，而是一種成熟的愛與責任——

願意為世界帶來新生命，從而選擇最適合的方式。

專業的力量：讓希望不再只是奇蹟，而是可預測的幸福

為了讓這份希望不再只是「運氣」，我長年致力於將複雜的生殖醫學流程系統化、透明化。

讓備孕這條路，能夠被追蹤、被驗證，也能被調整。

LIMS 實驗室資訊管理系統： 整合卵泡、荷爾蒙、取卵反應與胚胎發育資料，從完整資訊中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測系統：華育導入歐盟認證系統，確保每一步操作與卵子身分一致，提升療程安全與透明度。

全球卵銀（Global Egg Bank）指定合作醫療機構：透過高標準資料管理，完整記錄卵子特性與生育資訊，降低流程風險。

生育力管理 AMH APP（AMHer）：協助女性紀錄 AMH 變化，讓醫病討論能更聚焦於長期生育策略。

APP Store (IOS)：點我下載( https://apps.apple.com/tw/app/amher/id6504125493 )

Google Play (Andorid)：點我下載( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egg.AMHer2&pcampaignid=web_share )

溫馨叮嚀：只要開始確定方向，就永遠不嫌晚

特別提醒，以下族群，應定期透過專業評估（如 AMH 檢測），了解自身狀態：

35 歲以上女性：提早掌握身體變化，為生育做更從容的規劃。

有婦科或卵巢相關病史者：如子宮內膜異位症、巧克力囊腫、和曾接受卵巢手術。

正計畫備孕或凍卵者：建立基準值，讓時程與醫療決策更有依據。

此外，自 113 年起，華育生殖醫學相關療程收據（如 AMH、凍卵、試管嬰兒等），已可列入綜合所得稅醫療支出扣除。協助家庭在規劃未來的同時，也能兼顧財務負擔 。

在規劃未來的路上，妳不是走得慢，而是這條路，本來就值得被溫柔且專業地對待。治癒不孕症，是醫者的天職，更是對家庭未來的專業承諾。

「只要妳願意開始，方向就會慢慢清晰。」

