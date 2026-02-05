AMH凍卵之父徐明義專欄／試管嬰兒、凍卵不是只有妳的事！揭密生殖醫學3個關鍵角色

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長、台灣「AMH 之父」

從單打獨鬥到團隊接力：揭開療程背後，支撐妳勇敢前行的三個關鍵角色

許多女性在考慮凍卵或試管療程時，心裡常有個念頭：「只要找到一位專業名醫，其他的應該就交給醫院處理了吧？」

這樣的期待很自然，完全可以被理解；但從臨床經驗來看，無論是試管嬰兒或凍卵療程，都不是一場單打獨鬥的比賽。真正會影響療程品質與就醫心理穩定度的，也不僅只是靠單一醫師，而是一個能彼此配合、互相把關的專業團隊。

廣告 廣告

在這條生育路程，妳需要認識三位關鍵角色，他們共同織成一張你專屬的「生育安全防護網」。

妳的生育隊友：醫師、胚胎師與諮詢師

醫師：精準評估與策略規劃的導航員

醫師的角色，是根據女性的年齡、病史，以及 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）與超音波卵泡數，整合判讀卵巢狀態，協助規劃個人化的生育策略。

醫師不只是「看數字」，更是判斷在什麼時間點、作什麼處理，用什麼方式，對妳最有助益。

這份判斷，攸關的不只是療程安排，更是時間與選擇權的管理。

胚胎師：實驗室裡的生命護航者

取卵完成後，療程才真正進入最精密、也最關鍵的階段。

精卵受精、胚胎培養、冷凍與解凍，全都仰賴受過嚴格訓練的胚胎師，在高度控管，完全穩定的實驗室環境中執行；溫度、氣體與培養條件的每一個細節，都是確保卵子安與胚胎生存的重要關鍵。

諮詢師：專業資訊與個人情緒的翻譯官

生殖醫學常伴隨大量陌生的專業術語，以及不確定的時間感。諮詢師的角色，並非醫療診斷，而是協助整理資訊、釐清流程、回應焦慮；在壓力大時，有人願意陪妳把問題說清楚，這本身就是一種溫暖的支持。

從「數字」到「管理」：建立系統化的安全感

在資訊快速流通的時代，生育力評估不該只是單次檢查，而是一項需要長期追蹤、整合判讀的醫療管理。華育將臨床流程系統化，目標只有一個：在重要時間點，替女性守住生育的可能性。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡數、荷爾蒙變化、取卵反應、受精狀況與胚胎發育等關鍵資訊整合，讓醫師能從完整且連續的資料中，判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：透過晶片確認每一步操作與每一顆卵子的身分，使凍卵與試管療程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）指定合作醫療機構： 華育生殖醫學是「全球卵銀」在台灣指定的合作醫療機構。 其核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到絕對安心。華育所導入的高科技系統，並非為了外在展示，而是為了讓每一項與生育相關的資料與卵子特性，都能被完整記錄、清楚比對、持續追蹤，進一步提升整體流程的安全性與透明度。

掌握生育主動權：門診中的實際建議

卵巢功能檢查絕對不是為了增加壓力，而是幫助妳提早準備。我建議以下族群，應與醫師討論定期追蹤 AMH 的必要性：

35 歲以上的妳：卵巢功能下降速度加快，定期了解變化有助於從容規劃。

有 AMH 偏低或卵巢早衰家族史者：數值追蹤比自我感覺更可靠。

曾有卵巢相關手術（如巧克力囊腫）者：評估手術對卵儲備量的潛在影響。

正考慮凍卵或近期有備孕規劃者：建立基準值，讓未來的選擇更有依據。

推薦工具：AMHer 生育力管理 APP 紀錄妳的 AMH 變化，讓妳與醫師的討論更聚焦在真正的生育策略上。

🔗 App Store 下載 | 🔗 Google Play 下載

徐醫師的真心話：了解自己，是種最溫柔的照顧

生殖醫學的核心，從來不是承諾 100% 的結果，而是建立一套專業支持系統，讓妳在面對重大決策時，擁有足夠的資訊與心理安全感。

【實用小提醒】

自民國 113 年起，AMH 檢查、凍卵、試管嬰兒等相關費用，皆可申報綜合所得稅中的「醫療支出扣除額」。

別忘了——關心身體，是愛自己最基本、也最浪漫的方式。

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

專訪／高齡產婦想逆齡求子？華育徐明義教授揭AMH的「年齡盲區」，凍卵警戒線絕非40歲

AMH凍卵之父徐明義專欄／月經準時就沒事？徐明義教授：別忽視卵巢衰竭前的「無聲警訊」