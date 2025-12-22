AMH凍卵之父徐明義專欄／AMH低不等於懷孕機率！卵子「品質x數量」才是決定生育力的關鍵
作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長
被譽為台灣 AMH 之父，師承美國「試管嬰兒之父」Dr. Howard Jones
女性的卵巢從出生那一刻便啟動「倒數計時」。
卵子不是取之不盡的寶藏，而是隨著年齡、壓力、生活作息而逐漸減少，也會同步老化。
而在所有女性最關心的 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）問題中，我最想說的是 AMH 低，不等於沒有懷孕希望，真正影響生育力的是卵子的「品質 × 數量」。
AMH 低＝沒希望？其實不是！
許多女生一看到 AMH 偏低就嚇壞了，但妳一定要知道，AMH 代表的是「卵子庫存量」，不是「卵子的品質」。
AMH 低，不代表卵子品質差
AMH 低，也不等於不能自然懷孕
AMH 低，更不表示試管一定失敗
臨床上，我們看到許多AMH 偏低的女性仍順利懷孕；反之，也有 AMH 正常、卻因卵子品質下降而反覆失敗的案例。
真正的關鍵不是 AMH 有多高，而是卵子的品質＝妳的年齡。
AMH 是一個「卵子庫存量的指標」，提供妳了解現況，不是決定命運的終點線。
真正影響懷孕機率的，是卵子的年齡與品質
女性的卵子數量從出生後就一路遞減。
胚胎期：約 700 萬顆
出生：約 200 萬顆
初經：約 40 萬顆
每個月淘汰的卵子遠超過排出的一顆。
除了生育力，卵巢功能也牽動荷爾蒙、代謝與整體老化速度。
25 - 30 歲：卵巢功能的黃金期
35 歲後：卵子品質明顯下降
40 歲後：下降速度加倍
因此，想保留未來懷孕的機會，最有效的方法之一，就是保存年輕的卵子。
凍卵不能讓卵子變好，但能 「凍住」卵子當下的年齡與品質。
華育獨家 AMH 資料庫：讓妳看懂自己的卵巢年齡
華育長期建立大型 AMH 年齡資料庫，讓每一位女性都能清楚：
1.我的 AMH 與同齡女性比起來如何？
讓妳知道自己的卵巢狀況是否早衰、偏低或落在正常範圍。
2.我的取卵反應、卵子數量大概會如何？
降低風險、避免過度刺激，對多囊或卵巢功能低下者尤其重要。
3.越早知道的事，越能提前準備
包括生育規劃、凍卵、凍胚、試管嬰兒療程規劃，或依照醫師建議安排分段式治療等更完善的方式。
不是數字決定命運，而是妳是否願意及早行動。
社會型態改變，卻更凸顯「預防勝於治療」的重要
現代女性普遍晚婚、晚育，追求自我與事業，但卵子的生理時鐘不會因此放慢。於是，凍卵逐漸成為許多女性的理性選擇：
預防勝於治療的策略
保障未來生育選擇權的方式
讓女性能專注職涯、不被生育綁架的自由的工具
減少面對「卵巢功能下降太快」的遺憾
AMH 是指南針，不是限制
AMH 是卵子庫存量的「指標」，提供妳做生育規劃的重要參。
真正影響懷孕率的是：
卵子的品質（年齡）
卵子的數量（AMH）
兩者缺一不可。
無論妳是否結婚、是否已有生育計畫，都值得花5分鐘檢測一次AMH，讓自己的人生多一份準備，也多一份安心。
妳的卵子，是最珍貴、也最不可逆的資產，開始關心永遠不嫌晚。
為什麼華育的判讀更精準？因為我們有完整、可追溯的生育醫療系統
華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。
LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。
RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。
全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。
在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料都能被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。
AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案
25 歲後：至少測一次（了解目前卵子庫存量的水平）
若數值位於同年齡的平均水平：每兩年追蹤一次
若有以下情況：建議每年追蹤
AMH 偏低
卵巢早衰家族史
子宮內膜異位症／巧克力囊腫
多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）
卵巢手術史
正在備孕、凍卵或凍胚
年齡大於 35 歲
AMH 可能隨生理狀態微幅波動，必要時可在不同時間測 2–3 次。
並建議搭配 AFC（卵泡數）與超音波，評估更完整。
113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格
自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。
AMH 低不是絕望，而是提醒妳「什麼時候該開始準備」
在診間，我最常看到的，不是 AMH 多低，而是——
她知道得太晚，她原本有更多選擇，她本來可以更早準備。
AMH 不會決定妳的人生，但它能提醒妳：
現在，是不是該替未來保留更多可能性？
越早知道，妳能掌握的，就越多。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
AMH凍卵之父徐明義專欄／外表年輕，不代表卵巢願意等妳！AMH揭開女性真正的生育年齡
