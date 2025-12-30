AMH凍卵之父徐明義專欄／AMH高代表卵巢更年輕？數值太高可能暗藏排卵問題與多囊體質
作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長
被譽為台灣 AMH 之父，師承美國「試管嬰兒之父」Dr. Howard Jones
長年研究多囊性卵巢症候群（PCOS），發表AMH與PCOS的相關論文刊登於美國生育醫學會期刊
AMH 高＝卵巢好？很多女生都誤會了
看到自己的 AMH 比同齡高，許多女生會鬆一口氣：「太好了，我的卵巢是不是比別人年輕？」但臨床上反而更常看到AMH偏高＝卵子庫存量高，但不代表排卵順利。
卵巢功能真正的重點不是「卵泡多不多」，而是排卵是否規律？卵子能不能順利成熟？
所以當 AMH 明顯高於同年齡時，更需要確認排卵功能是否穩定，這一點，是很多女生忽略的重要生育關鍵。
什麼樣的 AMH 才算「偏高」？關鍵不是數字而是「年齡」
AMH 隨年齡下降，因此不能只看單一數字，而是要問：「這個AMH，對妳這個年齡來說是否異常偏高？」
如果 AMH 超出年齡常見範圍，醫師會一併評估：
月經週期是否拉長、變不規律
排卵是否正常
是否出現痘痘、出油、落髮
超音波是否看到很多卵泡
最近代謝變差、體重變難控制
這些變化和多囊卵巢體質（PCOS）有關。
但請注意AMH 高無法「單獨」診斷多囊。
正確診斷需同時評估：
排卵狀況
雄性素變化
超音波卵泡數（AFC）
PCOS 的目的不是貼標籤，而是找到更有效的改善方式，因此不建議自行解讀AMH，必須由生殖專科醫師整合判讀。
為什麼 AMH 高、多卵泡體質，反而適合凍卵與試管嬰兒？
因為多囊的真正問題不是「卵子不夠」，而是卵子排不出來、排不規律。
凍卵的優勢：
卵泡多、取卵效率佳
趁年輕保存卵子品質
試管嬰兒（IVF）的優勢：
可直接「跳過」排卵障礙
若反應太強，可採全胚冷凍後再植入
過程更安全、更可控
對多囊女生來說，凍卵與 IVF 都是非常友善的療程策略。
多囊能改善嗎？能！目標不是「治癒」，而是讓排卵更穩定
國際研究最支持的改善方式包括：
體重管理（對排卵改善最明顯）
規律運動，增加胰島素敏感度
減少糖分、精緻澱粉
肌醇（Myo-inositol）
荷爾蒙調整週期
多囊是一種體質，但排卵是否規律，是可以被改善的。
這些情況，妳更需要和醫師聊聊排卵與卵巢功能
月經週期常常超過 35–40 天
AMH 明顯高於同齡
超音波看到的卵泡很多
痘痘、出油、落髮變明顯
體重變難控制、代謝變差
想懷孕卻抓不到排卵日
這些都是卵巢在提醒妳：排卵可能沒有那麼穩定。
為什麼華育的判讀更精準？因為我們有完整、可追溯的生育醫療系統
華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。
LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。
RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。
全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。
在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。
AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案
25 歲後：至少測一次（了解目前卵子庫存量的水平）
若數值位於同年齡的平均水平：每兩年追蹤一次
若有以下情況：建議每年追蹤
AMH 偏低
卵巢早衰家族史
子宮內膜異位症／巧克力囊腫
多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）
卵巢手術史
正在備孕、凍卵或凍胚
年齡大於 35 歲
AMH 可能隨生理狀態微幅波動，必要時可在不同時間測 2–3 次。
並建議搭配 AFC（卵泡數）與超音波，評估更完整。
113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格
自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。
AMH 高不是「好」或「不好」，而是一個妳值得理解的訊號
很多女生不是卵巢不好，而是不知道自己的排卵其實沒有那麼規律。
妳不是不能懷孕。
妳只需要更了解妳的卵巢。
知道越早，選擇越多。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
延伸閱讀
AMH凍卵之父徐明義專欄／外表年輕，不代表卵巢願意等妳！AMH揭開女性真正的生育年齡
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 67
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 31
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
台積電前副總羅唯仁遭檢調搜索 傳家中查獲大批「先進製程機密資料」
半導體業界近日傳出，前台積電資深副總羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 9
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 517
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 96
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 20 小時前 ・ 8
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 26
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66