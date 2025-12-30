AMH凍卵之父徐明義專欄／AMH高代表卵巢更年輕？數值太高可能暗藏排卵問題與多囊體質

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長

被譽為台灣 AMH 之父，師承美國「試管嬰兒之父」Dr. Howard Jones

長年研究多囊性卵巢症候群（PCOS），發表AMH與PCOS的相關論文刊登於美國生育醫學會期刊

AMH 高＝卵巢好？很多女生都誤會了

看到自己的 AMH 比同齡高，許多女生會鬆一口氣：「太好了，我的卵巢是不是比別人年輕？」但臨床上反而更常看到AMH偏高＝卵子庫存量高，但不代表排卵順利。

卵巢功能真正的重點不是「卵泡多不多」，而是排卵是否規律？卵子能不能順利成熟？

所以當 AMH 明顯高於同年齡時，更需要確認排卵功能是否穩定，這一點，是很多女生忽略的重要生育關鍵。

什麼樣的 AMH 才算「偏高」？關鍵不是數字而是「年齡」

AMH 隨年齡下降，因此不能只看單一數字，而是要問：「這個AMH，對妳這個年齡來說是否異常偏高？」

如果 AMH 超出年齡常見範圍，醫師會一併評估：

月經週期是否拉長、變不規律

排卵是否正常

是否出現痘痘、出油、落髮

超音波是否看到很多卵泡

最近代謝變差、體重變難控制

這些變化和多囊卵巢體質（PCOS）有關。

但請注意AMH 高無法「單獨」診斷多囊。

正確診斷需同時評估：

排卵狀況

雄性素變化

超音波卵泡數（AFC）

PCOS 的目的不是貼標籤，而是找到更有效的改善方式，因此不建議自行解讀AMH，必須由生殖專科醫師整合判讀。

為什麼 AMH 高、多卵泡體質，反而適合凍卵與試管嬰兒？

因為多囊的真正問題不是「卵子不夠」，而是卵子排不出來、排不規律。

凍卵的優勢：

卵泡多、取卵效率佳

趁年輕保存卵子品質

試管嬰兒（IVF）的優勢：

可直接「跳過」排卵障礙

若反應太強，可採全胚冷凍後再植入

過程更安全、更可控

對多囊女生來說，凍卵與 IVF 都是非常友善的療程策略。

多囊能改善嗎？能！目標不是「治癒」，而是讓排卵更穩定

國際研究最支持的改善方式包括：

體重管理（對排卵改善最明顯）

規律運動，增加胰島素敏感度

減少糖分、精緻澱粉

肌醇（Myo-inositol）

荷爾蒙調整週期

多囊是一種體質，但排卵是否規律，是可以被改善的。

這些情況，妳更需要和醫師聊聊排卵與卵巢功能

月經週期常常超過 35–40 天

AMH 明顯高於同齡

超音波看到的卵泡很多

痘痘、出油、落髮變明顯

體重變難控制、代謝變差

想懷孕卻抓不到排卵日

這些都是卵巢在提醒妳：排卵可能沒有那麼穩定。

為什麼華育的判讀更精準？因為我們有完整、可追溯的生育醫療系統

華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。

在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。

AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案

25 歲後：至少測一次（了解目前卵子庫存量的水平）

若數值位於同年齡的平均水平：每兩年追蹤一次

若有以下情況：建議每年追蹤

AMH 偏低

卵巢早衰家族史

子宮內膜異位症／巧克力囊腫

多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）

卵巢手術史

正在備孕、凍卵或凍胚

年齡大於 35 歲

AMH 可能隨生理狀態微幅波動，必要時可在不同時間測 2–3 次。

並建議搭配 AFC（卵泡數）與超音波，評估更完整。

113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格

自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。

AMH 高不是「好」或「不好」，而是一個妳值得理解的訊號

很多女生不是卵巢不好，而是不知道自己的排卵其實沒有那麼規律。

妳不是不能懷孕。

妳只需要更了解妳的卵巢。

知道越早，選擇越多。

