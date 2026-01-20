AMH雖僅0.9 28天取卵2次 36歲女喜迎3胞胎

醫師李孟儒表示，AMH（卵巢卵子庫存量）偏低並非生育的終點，只要及早評估、善用合適的刺激與取卵策略，仍有機會成功懷孕。

一名36歲女性結婚後在他院治療始終無法懷孕，最後求診中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒，透過抽血檢查卵巢卵子庫存量（AMH）僅0.9，遠低於正常值2，在嘗試兩次自然受孕失敗後，改採試管嬰兒療程，1個月取卵2次，1次就中，並且成功生下3胞胎。

李孟儒表示，對AMH小於1的女性而言，傳統「1個月1次取卵」需要較長時間收集到足夠可用胚胎，因此團隊採用「同一週期雙次取卵」策略。第1次取卵共取得8顆卵子，培養出4顆囊胚；隨後在取卵隔天持續刺激尚未成熟的卵泡，1週後進行第2次取卵，再獲得1顆囊胚，其中有2顆品質較佳，後續這兩顆囊胚進一步進行胚胎染色體檢查，其中1顆為鑲嵌型胚胎，另1顆為染色體正常胚胎。

個案已超過35歲，依國健署當時的規範可植入兩顆胚胎，經與個案充分討論後，夫妻選擇同時植入兩顆。兩週後驗孕成功，1週後超音波檢查竟發現其中1顆胚胎分裂為同卵雙胞胎，形成3胞胎妊娠。

李孟儒指出，3胞胎屬高風險妊娠，尤其同卵雙胞胎可能出現「雙胞胎輸血症候群」，建議減胎以降低早產與併發症風險，但個案最終決定三胎全保留。孕程約28週起出現子宮收縮，安排住院安胎至32週，但因強烈收縮合併出血，最終緊急剖腹產。

李孟儒說，「同一週期雙次取卵」最大的優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。雖有部分研究認為第2次取卵在黃體期進行，卵子品質可能受影響，但臨床經驗顯示差異不大，實際仍取決於個體反應與卵巢狀況。本案中，品質最佳、染色體正常的胚胎，反而來自第2次取卵。

李孟儒強調，AMH偏低並非生育終點，只要及早評估、善用合適的刺激與取卵策略，仍有機會成功懷孕。