THE AMNIS然一酒店盛大開幕 高雄躍升國際奢華旅遊新座標

高雄首度迎來萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌The Luxury Collection，由御盟集團打造的THE AMNIS然一酒店今（廿二）日盛大開幕，宣告高雄正式站上全球高端旅遊版圖，成為國際旅人探索南台灣的重要新據點。(見圖)

高市府副市長李懷仁表示，然一酒店的落成象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能，隨著演唱會經濟、會展經濟、金融資產管理與半導體產業持續發展，搭配山海河港交織的城市景觀，將持續吸引全球高端旅客造訪高雄。

廣告 廣告

金仁寶集團總裁許勝雄則盛讚，然一酒店不僅是一間超五星級酒店，更是一座結合建築、藝術與生活美學的現代藝術殿堂；酒店空間匯集國際與在地藝術創作，並展出邵永添總裁大量原創作品，堪稱全球極具特色的藝術酒店之一。

御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁指出，深耕高雄二十年，見證高雄從荒蕪走向繁盛，憑藉持之以恆的信念與團隊努力，最終獲得萬豪國際集團肯定，授予The Luxury Collection頂級奢華品牌；未來將以最真誠細緻的服務，為賓客打造值得珍藏的美好記憶。

世界不動產聯合會臺灣分會理事長張麗莉提到，然一酒店的誕生不只是飯店開幕，更是高雄正式登上全球高端旅遊舞台的重要里程碑，展現城市深厚的人文藝術能量與國際競爭力。

萬豪國際台灣市場區域總經理Bastien Giannetti強調，然一酒店的開幕對高雄與萬豪國際皆具指標意義，也再次展現萬豪對高雄長期發展的承諾；The Luxury Collection所珍視的，是具有靈魂與故事的目的地，而然一酒店正是為真實呈現高雄而生，未來將成為全球旅人探索高雄的重要起點。