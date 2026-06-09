AMOT第十一屆星級溯源餐廳名單揭曉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖：水保署副組長王智緯(左起)、台灣農業跨領域發展協會秘書長張奐雲、農糧署組長蘇登照、農業部畜牧司副司長周志勳、環境部環境保護司司長徐淑芷、食安辦公室主任許輔、台灣農業跨領域發展協會理事長馮震宇、農業部科技司副司長陳瑞榮、外交部副執行長康嘉棋於第十一屆「星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮中合影。(圖/台灣農業跨領域發展協會提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

台灣農業跨領域發展協會（AMOT）第十一屆「星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮於6月9日在台北大直典華登場，邀請農業部及所屬單位、環境部及外交部非政府組織NGO國際事務會等產官學界代表共同參與，展現台灣餐飲產業近年在食材溯源、低碳供應鏈與永續飲食推動上的卓越成果。

今年AMOT亦積極拓展國際交流，已於1月正式加入ICLEI-地方政府永續發展理事會夥伴會員，除可持續獲得ICLEI彙整之各國政策工具及城市實務案例與研究成果外，亦有助於AMOT與國際城市官方單位進行交流；未來AMOT將持續深化與ICLEI及國內跨部會如農業部、環境部和外交部NGO國際事務會的合作，持續推動低碳糧食、永續農業及溯源循環餐飲等國際交流。

廣告 廣告

圖：農業部科技司副司長陳瑞榮（中）頒發星級溯源餐廳三星獎予和德昌股份有限公司-麥當勞授權商、宮保王食品、台北六福萬怡酒店及搖滾牛冰淇淋專賣店。(圖/台灣農業跨領域發展協會提供)

此外，AMOT今年3月攜手台灣溯源餐廳「豐盛號」前進新加坡，推廣台灣有機綠茶，並將「食材溯源」概念導入海外消費市場。活動期間除推廣台灣茶飲，也讓當地消費者了解食材來源、生產方式及有機農法背後的生態農業價值。

在國內消費推廣方面，協會也於今年農曆春節期間推出「溯源餐廳開運抽獎」活動，透過節慶行銷結合飲食教育，推廣溯源食材及永續消費觀念，社群總觸及達20萬人次以上，進一步提升消費者對永續飲食與在地食材的關注。

AMOT表示，未來將持續深化溯源供應鏈與永續餐飲推廣，串聯農業、企業與餐飲產業資源合作，提升台灣農產品及溯源餐飲模式的國際能見度，擴大永續飲食ESG影響力。AMOT理事長馮震宇恭喜所有星級溯源餐廳評鑑的獲獎者，並感謝各界長期投入溯源餐飲推廣，透過產銷履歷、有機食材與透明供應鏈的持續落實，讓消費者在外食選擇上，能擁有更多安心且兼顧永續價值的餐廳選項。

「星級溯源餐廳評鑑」共頒發三星級、二星級及一星級溯源餐廳獎項，涵蓋大型連鎖餐飲、飯店餐飲、企業員工餐廳與特色餐廳等多元場域；同時也頒發星級溯源食品及星級溯源供應商獎項，表彰在溯源食材供應與永續農業推動上具代表性的企業與單位。

圖：台灣農業跨領域發展協會（AMOT）第十一屆「星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮於6月9日在台北大直典華登場，邀請農業部及所屬單位、環境部及外交部非政府組織NGO國際事務會等產官學界代表共同參與。(圖/台灣農業跨領域發展協會提供)

「三星級溯源餐廳得獎名單」：

和德昌-麥當勞授權發展商、王品集團石二鍋12hotpot、宮保王食品、水月囍樓、全家集團大戶屋、港都熱炒、這一鍋、雲品溫泉酒店日月潭、君品酒店頤宮Le Palais、君品酒店茶苑Le Thé、台北六福萬怡酒店、雙翼食品、臺中市大安區農會飛天豬主題餐館、禾馨醫療、禾馨月子餐、大地酒店月兒彎彎涮涮鍋、將捷金鬱金香酒店河畔餐廳、臻好食客棧-機場店、搖滾牛冰淇淋專賣店、拾貳拾粹、第一銀行員工餐廳、雙翼食品及古坑服務區國道食堂-豐味棧。

「二星級溯源餐廳得獎名單」：

豐盛號、池上木片便當、靜宜大學-食品營養系學生實習餐廳、老四川、這一小鍋、韓啵韓式料理、燒肉同話、魔法咖哩、礁溪老爺酒店、豐味棧-湖口服務區、臻好食客棧-關西店、伊府將鍋燒、甘擔廚房、六兄弟實業-茶自點、果然匯、旭集、饗食天堂、饗饗、老彭台式烤肉丼飯、Saikabo韓國旬彩料理、立川漁場休閒農場-五餅二魚餐廳、築間幸福鍋物、焼肉スマイル（燒肉Smile）、朴庶韓國銅盤烤肉、芡芳石頭火鍋、绘馬別邸エマベッテイ、築間燒肉本命、富里鄉農會-富麗禾風、PAVO餐‧酒館-漢來店、漢來海港自助餐廳、焰牛排館、島語、漢來蔬食-高雄佛館店、翠園粵菜餐廳-高雄漢神巨蛋店、溜溜酸菜魚專賣店、四季村自助餐廚坊、煙波大飯店早午餐及滿月樓、馨苑小料理、膳馨民間創作料理、北投老爺PURE歐式餐廳、長興材料工業-路竹廠餐廳、友達光電台中廠、龍潭廠、新竹廠、后里廠員工餐廳、龍科廠-萬廚通團膳，及華亞廠-萬廚通團膳。

「一星級溯源餐廳得獎名單」為開飯、饗Ajoy；「三星級溯源食品得獎名單」為臺中市大安區農會、台中市大安區肉品市場；「星級溯源供應商名單」包括米屋智農、台中市大安區肉品市場、梓園農場、梓園碾米工廠及阿露露公司。