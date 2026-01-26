Amy Allen是誰？你可能不知道她，但100%聽過她寫的歌！6件事認識新世代歌手最愛的破億神曲創作者
你最愛的偶像們最愛的 Songwriter
Amy Allen 雖然不是站在台上的流行偶像，但現今流行音樂市場若少了她，音樂告示牌絕對是大洗牌，因為許多超熱門歌曲都來自她手。如今33歲的她，已經寫下無數橫掃排行榜的作品，成為現代流行樂壇最炙手可熱的詞曲創作者之一。
像是紅遍全球的 Bruno Mars 和 Rosé 合作、病毒式洗腦全球的〈APT.〉以及讓新生代甜姐歌后 Sabrina Carpenter 爆紅的〈Espresso〉、〈Please Please Please 〉或 Olivia Rodrigo、 Harry Styles 等巨星的流行曲目都是 Amy Allen 在幕後的創作，而 Sabrina 在去年發出的專輯《Man’s Best Friend》的成功 Amy 也功不可沒，她高度參與了這張作品的創作，幾乎可說是 Sabrina 音樂宇宙的共同建構者，每首作品都貼近了她的內在，令無數聽眾（尤其是女性）產生極大共鳴，獲得好評。Amy Allen 更在去年成為了史上首位拿下葛萊美「年度最佳非古典歌曲創作人」的女性音樂工作者。
即將到來的2026年葛萊美獎名單當然也少不了她！她憑藉參與創作 ROSÉ 與 Bruno Mars 的〈APT.〉、Sabrina Carpenter 的〈Manchild〉與〈Tears〉、Jessie Murph 的〈Bad As The Rest〉等9首歌曲，獲得「年度詞曲創作人」提名。其中〈APT.〉與〈Manchild〉兩首歌也為她帶來兩項「年度歌曲」提名。此外，她參與製作的 Sabrina Carpenter 專輯《Man’s Best Friend》也入圍了「年度專輯」。
音樂名校 Berklee 出身，自願退居幕後
2017年，那時 Amy Allen 還是樂團成員之一。一次，當她終於有機會到唱片公司播放自己的作品給高層主管聽，心裡卻浮現一個強烈的念頭：「我還沒準備好。這首歌不夠好。」自我要求極高的她心想，怎麼可能在自己都覺得還沒準備好的時候，就期待被簽下？隔天，她就做了一個直接、看似瘋狂的決定，離開樂團，放棄站在台前，專心成為創作者。那個瞬間，成了她人生的轉捩點。
幫 Selena Gomez 寫歌開啟幕後黃金時代
這位伯克利音樂學院（Berklee College of Music）出身的才女，在退居幕後之後，用一年時間努力寫歌，當她終於寫到能夠說服自己時，機會之門也悄然打開。她與知名製作人 Scott Harris 展開合作，並在2018年寫下人生第一首流行金曲 Selena Gomez 的〈Back to You〉。這琅琅上口的歌馬上成了紅遍全球的告示榜熱門歌曲，成功開啟了她進入流行音樂產業之路。她決定從紐約搬到洛杉磯，展開屬於她的幕後黃金時代。
嚴格自律練就寫歌功力
對音樂人來說，能寫出充滿記憶點的 hook 確實是一種天賦。但 Amy Allen 靠的不只是天份，她不是坐等靈感迸發，而是每日恪遵朝九晚五的工作時程，把自己當成上班族一樣辛勤的創作，不斷練習和嘗試，才催生出了一首首直接能命中流行音樂榜的歌曲。而且每週都有基本產量，平均一週寫7首歌，且這樣的自我要求已經行之有年。
不只是「寫歌」，還要「寫進心裡」
Amy Allen 寫歌的成功秘訣不只是她對弦律的敏感度，還關乎著她個人堅持的創作理念。對她來說，歌曲要能表現出演唱者的內心感受，唯有真誠的作品才能真的讓聽眾產生共鳴，讓弦律進到他們的心裡。她真正的超能力，是引導那些世界級巨星唱出過去從來不敢揭示出的情緒，那些脆弱、不完美，甚至是自嘲。Amy 本人也曾經在訪談中表示，她曾經一度以為，好的創作一定要很沈重、很痛，直到與 Harry Styles 共同創作的〈Adore You〉推出之後，她才突然意識到「音樂不一定非得撕心裂肺。有些歌，只是溫柔地陪著你，就已經很重要了。」
創作時，她從來不侷限在既有的流行歌曲框架裡，即便有公式可以參循，她仍把真實感受放在第一位，企圖用音樂來表達演唱者的感受和情緒，對她而言，這才叫真正的「量身定作」。
被封「下一代流行音樂的秘密武器」
紐約時報曾將 Amy Allen 描述為「下一代流行音樂的秘密武器」，觀察她寫歌的風格可以發現，她所創作出來的弦律只要聽過一次便很難忘記，感覺很簡單，但這其實對創作者來說就是最難的部分。而她寫的歌詞尤其在副歌段都盡量寫得直白口語，反而更容易打中人心，甚至能超越語言限制讓一段旋律能快速在世界各地傳播。
她曾在一次訪談中談及對創作流行音樂的熱忱，她的熱情從未減退，因為「流行歌」其實沒有任何定義與限制。而她就是那個可以自由打破疆界，創造流行的人。除此之外，她也觀察到現下許多音樂人都在挑戰、突破過去的框架，這令她感到振奮，也讓她對流行音樂市場始終保持樂觀的態度。
