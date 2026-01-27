開源版「賈維斯」橫空出世！Clawdbot席捲矽谷，意外讓Mac mini賣到爆

近期GitHub出現一個名為「Clawdbot」的開源專案，在短短時間內獲得超過2.4萬顆星星 (Stars)評價，不僅讓矽谷工程師們趨之若鶩，甚至連Google AI Studio的產品負責人Logan Kilpatrick都公開「入坑」。

這個被譽為「開源版賈維斯」 (即《鋼鐵人》中的AI助理Jarvis)的AI代理人 (AI Agent)，不僅能寫程式、回郵件，甚至還能幫忙上網買雜貨。有趣的是，為了佈署這個全天候線上運作的AI員工，許多開發者開始瘋狂搶購Mac mini，意外掀起一波硬體採購熱潮。

不只是聊天機器人，而是有「手腳」的超級員工

Clawdbot的核心概念，與目前常見的ChatGPT或Gemini不同。它不只是一個對話視窗，而是一個「裝置端優先」 (Local-First)的AI網關 (Gateway)。

簡單來說，Clawdbot會「寄宿」在你的電腦裝置內 (Mac、Windows或樹莓派)，擁有與人類同等級的系統權限。它可以連接Anthropic Claude、Google Gemini或OpenAI等大型AI模型作為「大腦」，並且透過你常用的通訊軟體 (如Slack、Discord、Telegram、iMessage等)接收指令。

更重要的是它具備「技能」 (Skills)與「記憶」 (Memory)能力，能實際調用終端機、執行Python腳本、控制瀏覽器上網查資料，甚至記住你長期的工作習慣。

為什麼大家都買Mac mini來安裝使用？

既然是開源軟體，為何Mac mini會因此熱銷？原因在於Clawdbot需要一個穩定、安靜且低功耗的環境進行24小時待命。

相比於昂貴的雲端伺服器或吵雜的PC，Mac mini具備以下優勢：

• 環境更像真人：使用Mac mini進行網頁自動化操作 (如爬蟲、自動下單)時，其瀏覽器指紋更接近一般消費者，較不容易觸發網站的機器人驗證機制。

• 性價比高：二手M1或全新的M4 Mac mini價格親民，加上能耗極低，非常適合作為家中的AI伺服器使用。

• 生態系整合：透過iMessage或Tailscale等工具，Mac mini能輕易融入蘋果生態圈，實現遠端跨裝置控制。

網路上甚至有人一口氣買了12台Mac mini，佈署了一支「數位軍團」，讓不同的AI代理分別負責讀財報、寫推文、處理郵件，宛如一個小型自動化公司。

億萬富翁的退休力作

Clawdbot的開發者Peter Steinberger來頭不小，他曾開發著名的PDF SDK工具PSPDFKit，並且於2021年以約1億歐元退場，本人早已財富自由。而退休後因為感到空虛，決定重出江湖寫程式，單槍匹馬開發出了這個讓全球開發者瘋狂的專案。

目前Clawdbot的應用場景五花八門：有人在健身房傳訊息叫家裡的AI修復程式Bug；有人讓AI根據天氣預報自動安排三餐，並且上網買菜；甚至有網友給AI一筆啟動資金，讓它自己分析股市進行交易。

分析觀點

Clawdbot的爆紅，象徵著AI應用正在從單純的「生成內容」轉向「代理執行」 (Agentic Workflow)。過去我們問AI問題，現在我們命令AI做事。

這種「Bring Your Own Device」 (BYOD)的AI託管模式，打破雲端巨頭壟斷資料的局面。你的對話紀錄、操作邏輯都留在本地端的Mac mini裡，既保有隱私，又具備客製化彈性。這也解釋為何Mac mini會成為這波浪潮的硬體首選——它是目前最適合養一個AI員工的「數位豪宅」。

不過，筆者也要提醒，Clawdbot的強大建立在「給予極高權限」之上。它能讀寫檔案、執行Shell指令，如果不慎被駭或指令出錯，可能會對電腦造成破壞。建議想嚐鮮的玩家，千萬不要安裝在存有重要資料的主力工作機上，買一台獨立的Mac mini或用虛擬機隔離，才是比較安全的做法。

而類似應用，其實就像是字節跳動與中興合作推出的「豆包AI手機」運作模式。不同於傳統手機上的語音助理只能被動回答問題，或是執行簡單指令，豆包AI手機強調的是多智慧體協同 (Multi-Agent Collaboration)，或許也意味接下來的AI技術發展將會更傾向朝「代理」應用，而非只是提供使用者合適解答內容而已。

