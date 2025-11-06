ana客語新輯玩晶晶體

ana新輯讓客語也能很叛逆。

記者戴淑芳∕台北報導

音樂創作人ana推出首張個人概念專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語混融成電子搖滾的聲音實驗。

《Final Girl》以「女性 × 語言 × 聲音實驗」為核心，融合 Trip Pop、電子與搖滾能量，重新定義當代客語流行的可能性。

值得一提的是，王治平首度跨界挑戰饒舌段落，為作品注入跨世代火花；而恩師呂紹淳更在ana人生最低谷時伸援手，「被趕出家門時，是老師先預支勞報讓我活下來。」ana動情說。

在恐怖片裡，「Final Girl」象徵最後存活下來的女性。ana以此為靈感創作同名專輯，以客語與英語雙語書寫，讓母語不再只是文化符號，而是自我對話與反抗的語言，「我講話本來就很晶晶體，就想說客語與英語相互押韻一定很好玩。

《Final Girl》實體與數位專輯同步於10月31日 正式發行，上架 Spotify、Apple Music、KKBOX、YouTube Music 等全平台。