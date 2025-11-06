ana被趕出家門 謝恩師預支勞報伸援手

新人ana推出首張個人概念專輯《Final Girl》，以客語與英語混融成電子搖滾的聲音，邀來資深音樂人王治平首度跨界挑戰饒舌段落，為作品注入跨世代火花，她感謝恩師呂紹淳在她人生最低谷時伸援手，「被趕出家門時，是老師先預支勞報讓我活下來。」

ana畢業於國立台南藝術大學應用音樂系工程組，曾任樂團「Thursday Off」主唱與詞曲創作，整張專輯歷時1年多製作，從詞曲到音色以高標準工藝打造，自認對作品執念極深，甚至還被趕出家門，幸好恩師呂紹淳一路以來大力支持她，ana笑說：「整張專輯都在哭。」

回顧創作起點，ana笑說在幼稚園時第一次誤打誤撞開始創作，「媽媽幫我洗完澡後，坐在馬桶上幫我吹頭髮，我坐在她腿間的小板凳上發呆亂哼，有一次哼出沒聽過的旋律，媽媽居然大讚，可能那就是我的第一首歌。」