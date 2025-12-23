ANA 從機場至機上提供的全部服務，自 2013 年以來，連續 13 年榮獲最高「5 星」評價肯定。在世界上僅有 11 家 5 星評價的航空公司當中，ANA 集團是日本唯一超過 10 年榮獲最高 5 星評價的航空公司。

ANA連續13年榮獲SKYTRAX評為5星級航空公司

日本規模最大的航空公司—— ANA集團連續 13 年榮獲 SKYTRAX 評鑑為 World Airlines Star Ratings 最高榮譽的「5 星級」航空公司，並自 2013 年以來連續獲得此殊榮。此成就彰顯 ANA 集團長期以來對卓越服務品質的堅持，無論是在機場設施或機上服務等各個環節，持續提供高水準的體驗。在世界上僅有 11 家 5 星評價的航空公司當中， ANA 集團是日本唯一超過 10 年榮獲最高 5 星評價的航空公司。

SKYTRAX 的「World Airlines Star Ratings」由英國的航空評鑑機構 SKYTRAX 頒發，透過嚴謹的稽核流程，全面檢視航空公司在機上及機場的服務品質標準。該肯定凸顯 ANA 集團即使在變化快速的產業環境中，仍不妥協地持續提供世界級的服務，再次印證 ANA 對旅客安全與信任的高度承諾。

ANA 總經理井上慎一表示：「連續 13 年獲得 SKYTRAX 的『5 星級』評價，對 ANA 集團而言是一項莫大的榮耀，也充分展現我們對服務品質始終如一的堅持。這項成果來自每一位 ANA 集團員工的用心付出與努力，才能為旅客打造世界級的飛行體驗。」

SKYTRAX 總經理 Edward Plaisted 表示：「ANA 集團於 2025 年再次獲得最高榮譽『5 星級』，是對其長期專注於提供高品質顧客體驗的高度肯定。本次『5 星級』評等顯示 ANA 集團在客艙舒適度、機上餐飲，以及機上與機場整體服務人員的專業服務水準等關鍵領域，皆持續表現卓越。」

榮獲肯定主要項目：員工提供「一貫的服務品質與精緻款待」，從機場、貴賓室到機上的每個環節，全體員工展現出的世界頂尖服務品質，以及日式特色的溫暖待客之道及細膩的用心，均獲肯定。

客艙及貴賓室的「清潔度」及「呈現和風美學的高品質空間設計」，無論是各艙等乾淨的環境，還是貴賓室中蘊含寧靜氣氛及和風美學的精緻設計，皆被認為提供了「更上一層的高品質體驗」，因而獲得極高評價。

機上對「放鬆舒適」的極致追求，包括提供講究的日式料理與名酒在內的機上餐飲、高品質寢具與舒適睡衣，以及長程線「THE Suite」頭等艙及「THE Room」商務艙，都被譽為業界最高水準的卓越舒適度與隱私空間。

THE Suite(圖/ANA)

THE Suite(圖/ANA)

以竹子為設計概念的羽田機場第 2 航廈國際線貴賓室ANA SUITE LOUNGE 入口(圖/ANA)

ANA 集團於 SKYTRAX 的肯定之上持續創新，進一步提升服務品質，無論是硬體設備、數位體驗或整體服務，都將更上一層樓。接下來將推出的重點升級，包括：引進全新獨立包廂型座椅「THE Room FX」，自 2026 年起，將於長程國際線主力機型波音 787-9 執飛航線上，陸續引進附設滑門的全新商務艙獨立包廂座椅「THE Room FX」，為旅客提供最頂級的放鬆與隱私空間。

THE Room FX(圖/ANA)

擴大提供免費高速機上 Wi-Fi，針對全艙等旅客，將逐步擴大提供免費機上 Wi-Fi 的服務範圍，讓旅客從登機到下機，全程皆能在機上舒適地享受高速網路體驗。

邀請新主廚加入「美食鑑賞家 THE CONNOISSEURS」團隊打造機上餐飲。自 2025 年 12 月起，新邀請 2 位主廚加入，共由 16 位日本海內外知名廚師與侍酒師合作，結合 ANA 專屬廚師組成的「美食鑑賞家 THE CONNOISSEURS」團隊，持續為旅客帶來嶄新的驚喜與感動。

ANA 集團未來亦將貼近旅客需求，持續挑戰進化，致力為旅客打造世界最高品質的空中旅行。