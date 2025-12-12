迪士尼與OpenAI稍早宣布的三年授權與投資協議，表面上看似一場科技與娛樂的夢幻聯動，但若仔細審視雙方對「版權」截然不同的立場，這樁聯姻其實充滿了政治算計。迪士尼這10億美元投資，真正目的並非在於透過Sora創造更多影片內容，而是為了在AI技術發展中，重新奪回對IP版權的「控制權」。

分析：迪士尼豪擲10億美元投資OpenAI、要求Google停止侵權，一切都是為了「控制」AI版權未來

最保護版權的巨人 vs. 最愛遊走邊緣的新創

眾所皆知，迪士尼是美國版權法的最大推手，對IP保護近乎偏執；反觀OpenAI在監管文件中曾坦承「不使用版權素材就無法訓練模型」，甚至曾要求創作者主動「登出」資料才不會被拿去訓練。

為何迪士尼願意擁抱這個曾經眼中的「盜版者」？分析指出，這與政治風向有關。隨著川普政府承諾放寬AI監管，甚至可能透過行政命令阻擋各州嚴格的AI法規，迪士尼意識到不能再單純依賴聯邦政府來保護其版權。

既然法律可能靠不住，迪士尼選擇了一條更務實的路：直接與推動這項技術的龍頭合作，並且從內部制定規則。

為何是OpenAI？因為它「好控制」

另一個關鍵，則在於「選擇對手」。就在宣布與OpenAI合作的前一天，迪士尼才剛向Google發出了停止侵權 (cease-and-desist) 的律師函。

為什麼對Google喊告，卻向OpenAI大筆投資？原因很現實：Google太大了，難以控制。Google母公司Alphabet市值目前超過3兆美元，迪士尼在談判桌上頂多與其平起平坐，很難要求Google聽命行事。

相比之下，OpenAI雖然名氣夠大，但處境卻相當脆弱。同時，OpenAI目前正面臨Google Gemini與Anthropic等AI業者競爭夾擊，同時其服務背後燒錢速度驚人 (五年內燒掉的現金預計比Uber、Tesla、亞馬遜和Spotify獲利前加總還多)。

對於急需資金與合法性背書的OpenAI來說，迪士尼的10億美元與IP授權幾乎是救命稻草。而對於迪士尼來說，這讓他們獲得了極大的談判籌碼。

據Axios網站報導，迪士尼在協議中取得了相當大的控制權，雙方將成立「聯合指導委員會」 (joint steering committee)，迪士尼將能實質監控、決定其IP在ChatGPT與Sora上如何被使用。

分析觀點：這是一場防禦性的進攻

筆者認為，這筆交易是迪士尼執行長Bob Iger的一步好棋。他看準OpenAI目前在商業模式上的焦慮，趁虛而入取得了「席位」。

這與先前新聞出版商紛紛與OpenAI簽約的情況類似，與其在法庭上等待不確定的判決，不如先收筆授權費止血。但迪士尼做得更絕——它不只是授權，更透過投資與委員會機制，直接把手伸進了AI發展的核心。

迪士尼這是在向市場傳遞訊號：視聽娛樂內容的AI授權時代已經來臨，而我們已經制定好了最有利的遊戲規則。

