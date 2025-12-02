Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。
Google的Pixel 10 Pro XL被視為今年最全面的Android手機，其核心優勢來自Google強調的在裝置端AI運算能力。搭載最新Tensor G5晶片，手機能提供錄音摘要、智慧搜尋、照片魔術修改等AI功能，同時確保隱私處理在裝置端完成。此外，相機演算法持續展現Google的技術實力，不論夜拍、人像、動態細節都有穩定表現，被測試者形容為「拿起來就是穩」。
除了最佳手機外，Android Authority還公布三星Galaxy S25 Ultra則被選為「頂級旗艦／超高階」類別代表。評測指出，S25 Ultra依舊展現超高階旗艦本色，以Snapdragon 8 Elite Gen 5帶來強悍效能，配上超亮螢幕、S Pen生態系與更成熟的影像系統，不過在AI整合深度與裝置端應用廣度上，仍略被Pixel 10 Pro XL勝過一籌。
這份榜單同時也涵蓋中階與入門市場，Pixel 9a被選為500美元（約1.5萬元）以下最佳手機，主打穩定相機表現與長期更新承諾；入門級則由三星Galaxy A16 5G奪下200美元（約6千元）以下最佳手機，鎖定預算有限但仍希望升級到5G的族群。整體來看，Google與三星包辦多數獎項，成為今年Android陣營最大贏家。
Android Authority強調，今年的評選不再只看效能或硬體規格，AI能力與軟體維護年限已成為關鍵指標。對打算在2025年換機的消費者來說，「選一支AI實用、更新撐得久的手機」，比單純追求最高規格更重要，或許這也正是Pixel 10 Pro XL能在旗艦戰局中逆轉登頂的主因。
