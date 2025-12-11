Android手機新增一簡單功能可以救命 趕快了解
Android手機新增了一項功能，可讓用戶在遇上緊急情況時，透過拍攝影片，即時傳輸到911求救呼號，讓呼號的調度員可以看到即時的現場事故，調度員還能指導求救者進行心肺復甦術和其他救生措施。
Google部落格的貼文指出，這項功能的設計在於「簡單安全」，因為「在緊急情況下，必須爭分奪秒。」
Google表示，在收到緊急求助電話或簡訊時，調度員可以發送訊息予求救者的手機，請求分享現場即時影片。Android用戶可以點擊鏈接，開啟手機鏡頭進行視訊串流傳輸，以便救援人員快速評估情況，立即提供合宜的幫助。該功能還讓調度員指導求救者進行心肺復甦術及其他救生措施，直到救援人員到達。
Google說，使用此項功能無需任何設置，調度員會在通話過程中，判斷即時傳輸影片是否安全及有用。該功能採用加密技術，用戶可以隨時停止共享影片。
Google的部落格貼文中寫道：「無論是車禍、醫療危機或是迅速蔓延的野火，如能讓救急人員直接看到現場情況，將大有功效。」
