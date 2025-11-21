Android終於能用AirDrop了！ Pixel 10系列率先啟用

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

從Pixel 10系列開始，Android終於可以用和IOS一樣用AirDrop傳照片了！以後和家人朋友分享照片時不用再問彼此「你用什麼手機？」新推出的「Quick Share快速分享」這項功能，可以快速分享照片、影片和文件給對方，再也不用擔心用的是不同牌子手機。

從Pixel 10系列開始，新推出的「Quick Share快速分享」這項功能，可以快速分享照片、影片和文件給對方。 （圖／Google Store 官網）

Google昨（20）日推出Android的「Quick Share快速分享」，這項功能支援 Android 和 iOS 裝置之間的雙向檔案共享，不用安裝第三方APP直接點快速分享就可以。就像AirDrop的「開放所有人 10 分鐘」模式，可以透過與對方確認裝置名稱來確保分享照片給對的人。

廣告 廣告

不過，目前「Quick Share快速分享」只適用於Pixel 10系列，其他Android手機還尚未開放此功能。但Google也提到，這只是跨平台共享的第一步，期待未來有機會與蘋果合作，能夠進一步啟用更多新功能。

更多FTNN新聞網報導

從 iPhone 投奔三星又回歸！網曝關鍵原因：再強也贏不了「這點」

安卓舊機卡到想砸？神級隱藏設定曝光！只要「按7下」瞬間變流暢

今晨最低17度！北海岸、東北部短暫雨不停 週末明顯回溫

