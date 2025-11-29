Android 測試新功能，手機熱點可同時開啓2.4GHz和6GHz頻段
文章來源：Qooah.com
在日常使用手機分享網絡時，不少 Android 用戶都面臨著一個兩難選擇：想要 6GHz 頻段的高速網絡，就不得不放棄 2.4GHz 頻段的廣泛兼容性；選擇傳統頻段保障裝置連接，又無法體驗高速網絡帶來的便捷。這一困擾用戶已久的問題，即將迎來解決方案。
Google 正在 Android Canary 版本中測試一項全新熱點功能，新增「2.4 與 6GHz」雙頻段同時廣播選項，旨在打破當前非此即彼的設置局限。該功能允許支援 6GHz 頻段的 Android 手機，同時發射 2.4GHz 和 6GHz 兩種 Wi-Fi 信號，讓用戶無需再做選擇題，既能享受 6GHz 頻段帶來的高速與低干擾優勢，又能通過 2.4GHz 頻段保障各類老舊裝置的正常連接，完美兼顧速度與兼容性。
相較於傳統的 2.4GHz 和 5GHz 頻段，6GHz 頻段作為新一代 Wi-Fi 技術的核心優勢頻段，能有效避開日常無線信號的擁堵，提供更穩定、更快的網絡傳輸體驗。目前已有部分高階 Android 手機具備 6GHz 熱點發射能力，但受限於系統設置，用戶只能在「2.4 與 5GHz」組合和「6GHz」單頻段之間切換，難以滿足複雜使用場景下的多樣化需求。
此次 Google 測試的雙頻段同時廣播功能，精准擊中了這一用戶痛點。無論是在家中連接智能家電、筆記本電腦等多種裝置，還是在戶外為同事、朋友分享網絡，都能兼顧不同裝置的連接需求，無需反復切換設置。
按照規劃，這項實用的新功能預計將在短期內進入 Android 16 QPR3 Beta 測試版本，經過進一步優化完善後，有望在後續的正式版系統更新中向全球 Android 用戶推送。不過，Google 方面尚未公佈具體的正式版推送時間，感興趣的用戶可關注 Android 系統的後續更新動態。
