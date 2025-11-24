Android 陣營全面破壁！Qualcomm 明示搭載 Snapdragon 晶片的裝置也將能 AirDrop 相片、檔案

Yahoo Tech

在 Google 宣布 Pixel 10 成功破壁，將能透過原生 Quick Share 與 iPhone 間 AirDrop 檔案後不久，Qualcomm 也在 X 上發文稱自己「迫不及待想看到大家在 Snapdragon 裝置上啟用該功能」。這番表態幾乎就是在明示 Quick Share 對 AirDrop 的支援將不限品牌開放給更多 Android 硬體，也就是說它多半是基於軟體實現的突破，而非 Tensor 晶片等 Google 自研組件獨佔的特性。

至於哪些廠商會率先跟進，目前還沒有具體的說法，但可能性最大的首發產品顯然是預計於明年初登場的 Android 新門面 Galaxy S26 系列。而蘋果那邊到目前為止都未對這一重磅事件發表任何評論，是默許還是已在暗中籌備更新施加限制？相信誰都會對答案非常好奇。

