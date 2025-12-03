Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊

記者李鴻典／台北報導

Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。

Android 16帶來更多功能更新。（圖／Google提供）

這次 Android 的更新模式也迎來重要轉變，從過去一年一次的大型更新慣例，改為更頻繁的發布。只要新功能準備就緒，使用者就能在第一時間體驗最新應用。一起來看看這次的更新重點：

協助使用者保持專注

通知功能雖然能讓我們即時掌握資訊，但過多可能反而讓人分心，甚至感到疲乏。我們推出了兩項全新的智慧功能，協助你過濾不必要的干擾，將注意力保留給當下最重要的人事物。

AI 通知摘要：這項功能可以自動濃縮冗長的訊息和群組聊天內容，使用者在鎖定螢幕上一眼就能掌握重點與脈絡，大幅節省閱讀時間。

AI通知摘要，自動濃縮冗長的訊息和群組聊天內容。（圖／Google提供）

通知整理功能：系統會自動辨識並把次要通知進行分類或靜音（例如：促銷活動、新聞推播和社群動態等），讓使用者更能專注處理手邊的事情。

通知整理功能，系統會自動辨識並把次要通知進行分類或靜音。（圖／Google提供）

家長安全監護功能再升級

我們持續協助家長，引導孩子與青少年建立健康的數位使用習慣。透過 Android 設定中的全新「家長安全監護」選項，家庭成員現在可以透過統一整合的入口，輕鬆使用內建的裝置管理功能與 Google Family Link。

這項功能受到PIN碼的安全保護，讓你可以直接管理孩子裝置上的相關設定：

設定每日使用上限：規劃裝置每天可使用的時數，協助建立良好的使用習慣。

設定每日使用上限。（圖／Google提供）

安排休息時間：在特定時段（例如：晚上就寢時間）設定自動鎖定裝置，確保孩子擁有不受干擾的優質睡眠。

設定安排休息時間。（圖／Google提供）

管理應用程式：針對特定應用程式設定使用時間限制，或完全限制使用。

彈性延長時間：當設定的使用時間快要結束時，家長可以彈性延長使用，或延長原本設定的休息時間。

設定延長原本設定的休息時間。（圖／Google提供）

「設定」選項中的家長監護功能也整合了Google Family Link的設定捷徑。家長可以透過自己的手機，在 Family Link 應用程式設定更多進階功能，像是上課時間、應用程式購買要求核准和位置快訊等。

協助辨識可疑詐騙資訊

透過「畫圈搜尋」，你可以輕鬆搜尋螢幕上看到的任何內容，包括那些可疑的詐騙資訊。

這項功能將結合來自網路的資訊與 AI 摘要（AI Overview），協助判斷內容是否可能涉及詐騙，並提供相關指引與建議步驟。你不需要切換應用程式或中斷目前的瀏覽體驗，就能直接辨識潛在風險，提升數位安全。

透過「畫圈搜尋」輕鬆搜尋螢幕上看到的任何內容，包括那些可疑的詐騙資訊。（圖／Google提供）

在 Chrome 瀏覽器上固定重要資訊

現在，你可以在 Android 手機的 Chrome 瀏覽器中使用「固定分頁」功能。無論是每日必讀的文章，或是正在規劃的旅遊行程，你都可以輕鬆把它們固定在瀏覽器的最前方。讓你隨時都能輕鬆接續上次的瀏覽進度，不用再從眾多分頁裡面反覆翻找想要的資訊。

在Chrome瀏覽器上固定重要資訊。（圖／Google提供）

Android 16 還推出了外接顯示器功能，讓你可以把手機、摺疊機或平板電腦連接至外接螢幕，滿足你的生產力需求，或是與親友分享自己裝置上的畫面。從今天開始，符合條件的 Pixel 裝置將陸續收到更新通知

