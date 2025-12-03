Android 16 引入 AI 通知摘要看齊 Apple Intelligence，一圈即搜辨識垃圾訊息

過往 Android 每年推出一個主要版本的規律今年被打破，今天早些時候 Android 16 的第二部分重要更新正式上線。和往常一樣，新版韌體依舊是先向 Pixel 裝置開放。這次最主要的變化仍集中在 AI 上，新版本跟進 Apple Intelligence，也加入了 AI 驅動的通知摘要及整理功能。同時在視覺上 Material 3 設計被進一步完善，系統能自動應用 Material You 風格的圖示（也有自訂選項），而且對深色模式也有更好的支援。

除此之外，新版也允許家長更細緻地管理小孩的螢幕時間和 app 使用情況。一圈即搜（Circale to Search）現在能結合 AI 識別垃圾訊息並提供後續建議，Messages 在發現未知群組邀請時也會發出警告。此番 Google 還增加了名為 Call Reason 的測試新功能，透過它你可以把自己撥出的通話標記為「緊急」。對方除了能在來電畫面看到以外，若是未能接通系統裡也會有加強提示。

最後在無障礙的部分，新一版 Android 16 的 TalkBack 整合了 Gemini 模型。它還強化了裝置描述 Pixel 相機畫面及偵測面部的能力，此外還有語音存取「Hey Google」啟動、Fast Pair 支援助聽器單鍵配對等改進。

