Android 16 新底層更新強大，Pixel 10 性能最高提升 30%

文章來源：Qooah.com

Google 旗下的 Pixel 手機系統是原生 Android 的代表，但搭載自研的 Tensor G 系列處理器之後，性能的表現差強人意。好在最新的 Android 16 系統更新後性能表現有所提升。

近期 Google 向 Pixel 手機推送 Android 16 QPR2 更新，性能表現得到大幅度提升，特別是在日常使用和圖形性能方面。

Androidauthority 使用 Pixel 10 Pro XL 手機進行測試，發現 CPU 的性能基準 Geekbench 6 單核提升2%，多核提升5%。

廣告 廣告

在 PCMark 的 Work 3.0 測試中提升明顯，增幅高達 19.6%。該測試是模擬日常任務使用，例如網頁瀏覽、圖片編輯等低負載操作，更具代表性。

在圖形測試中，3Dmark 的 Wild Life 測試提升在 5% 到 7% 左右，平均為 6%。測試時顯示 GPU 驅動版本號沒有變動，但是 OpenCL 項目有顯著提升，分數從 3063提升至 4061，提升幅度約30%。

對於此次 Android 系統升級更新大幅度提升裝置性能，winfuture 認為這可能是因為 Android 16 的底層提升，採用更先進的 RAM 垃圾回收機制，可以減少 CPU 負載，提升裝置流暢性。

值得一提的是，此次的性能提升並非是 Pixel 10 專屬，有 Pixel 8A 用戶發現系統升級後，3Dmark 測試的分數和幀數都有所提升。

目前未知性能提升是不是針對 Tensor G 系列處理器，如果具備普遍性，其餘的 Android 裝置有可能得到性能提升。