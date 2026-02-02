Google稍早終於更新Android版本分布圖表，根據統計數據顯示，截至2025年12月1日 為止，最新版的Android 16在全球活躍裝置中的佔比僅為7.5%。雖然這個數字在Android生態系中不算意外，但對比iOS的更新速度，Android的碎片化 (Fragmentation)現象依然是個老問題。

Android 16上線超過半年市佔率僅7.5%，碎片化問題依舊？

Android 15稱霸，舊系統仍有強韌生命力

這份數據雖然是在2026年1月底公布，但採樣時間點為去年12月初，因此實際數字在經過年底聖誕假期與年初的新機發表潮後，目前應該會再高一些。

目前的Android版本市佔排名如下：

• Android 15：以19.3%的佔比穩居第一，成為目前最多人使用的版本。

• Android 14：佔比17.2%，緊追在後。

• Android 13：佔比13.9%。

至於最新的Android 16，目前的市佔率為7.5%，排名僅落在第七位。令人驚訝的是，它的排名甚至低於Android 12、Android 11，甚至是Android 10。這顯示出全球仍有極大比例的Android裝置 (尤其是中低階或舊款機型)停留在3年，甚至更久以前的作業系統版本，無法獲得升級。

生態系原罪：開放的代價

雖然7.5%的數字乍看之下有點「慘」，特別是與蘋果iOS往往在幾個月內就能達到70-80%的升級率相比。但考量到Android是一個極度開放的生態系，分別涵蓋三星、小米、OPPO、vivo等數十家手機品牌，以及成千上萬種不同硬體規格的裝置，而各家廠商需要針對自家UI (如One UI、HyperOS) 進行適配最佳化與測試，加上電信商驗證流程，導致作業系統更新推送往往會有數個月的延遲。

分析觀點

去年Google為了配合新款Pixel旗艦機，特地將Android 16的發表時間提前到6月 (以往多半是在8-10月)。理論上，這多出來的幾個月緩衝期，應該能讓第三方廠商 (OEM)有更多時間在年底前推送更新。

不過，從12月僅有7.5%的數據來看，除了三星等大廠跟進速度較快之外，其餘廠商在適配新系統的動能上似乎沒有顯著加速。

而隨著Project Mainline的推行，現在Android系統的核心功能 (如Google Play服務、安全修補)大多開始能透過Google Play Store獨立更新，使用者即便停留在舊版作業系統也能獲得大部分的新功能與安全性保障。

因此，單看「作業系統版本號」的市佔率焦慮，在2026年的現在，或許已經不如過去那麼重要了。

