Android手機將能記錄你喝了多少酒、哪裡不舒服！Google「健康連接」介面大改版

為了縮短與蘋果「健康」 (Health)App 之間的功能差距，Google正積極強化Android系統底層的「健康連接」 (Health Connect)平台。根據Android Authority網站報導，Google 計劃對「健康連接」進行介面重整，並且將新增包括「酒精攝入」與「醫療症狀」在內的多項精細化數據追蹤功能，試圖打造更完整的個人健康數據中樞。

介面翻新：管理授權更方便

在最新的介面設計中，Google調整了設定選單的邏輯。為了讓使用者更清楚知道哪些App正在存取數據，「已連接的健康應用」 (Connected Apps)被移到最顯眼的頂部位置，不再像過去依據讀寫時間排序，讓管理數據來源變得更直覺。

此外，針對繁瑣的權限設定，新版引入了「分組視圖」 (Group View)。使用者現在不需要一個一個開關去點選，只要點擊類別的下拉箭頭，就能一鍵針對整類數據 (例如「營養」或「睡眠」)提供或拒絕存取權限。

連喝什麼酒、哪裡痛都能記

除了介面優化，在最新的Android Canary版本原始編碼中，挖掘出了「健康連接」即將支援的兩大新指標：

• 酒精攝入 (Alcohol Intake)：系統將能識別並記錄多種酒精飲料，包括啤酒、葡萄酒、威士忌、清酒等。這對於需要監控飲食與代謝狀況的使用者來說相當實用。

• 醫療症狀 (Symptoms)：這是邁向專業醫療管理的重要一步，編碼內容中出現包括腹痛、發燒、失眠、關節僵硬、呼吸急促等數十種症狀的描述欄位。

結合先前已支援的過敏史與疫苗記錄，Google顯然正試圖讓「健康連接」從單純的「運動紀錄簿」升級為「個人醫療病歷」。

不需等系統更新，透過Google Play Store就能升級

值得注意的是，「健康連接」本身主要扮演「數據中樞」 (Hub)的角色 (除了計步外通常不自行生成數據)，它負責在MyFitnessPal、Oura、Samsung Health等第三方App之間交換資料。因此，上述新功能仍需等待開發者更新App進行適配才能生效。

不過，得益於Google的Play系統更新 (Play System Updates)機制，這些底層功能的改進不需要等待Android大型版本的系統更新，即可直接透過Google Play Store將新功能快速推送到用戶的手機上。

