除了分享Pixel機種邁入AI Agent新紀元，以及台灣團隊扮演關鍵角色之餘，Android 工程副總裁Erik Kay在稍早於Google台灣板橋辦公室接受訪談時，除了說明Google藉由自身Quick Share (原本的Nearby Share)技術，實現Android與iOS平台之間的檔案連接互換，更說明將積極與三星等第三方品牌合作，預計建立一個統一且強大的跨平台傳輸標準。

Android工程副總裁證實：更多Android手機將支援與iPhone以「AirDrop」互傳檔案

目前透過Quick Share技術實現與iPhone進行「AirDrop」互傳檔案的功能，依然僅限Pixel 10系列機種使用，但Google後續也透露將與三星合作導入此技術，因此預期在接下來的Galaxy S26系列也會加入此使用體驗。

而此次Erik Kay的說明，則是透露已經與更多OEM品牌合作，預期接下來將會有更多Android手機加入此功能，並且能透過Quick Share技術與iPhone、Mac、iPad等蘋果裝置互傳檔案。

▲Android工程副總裁Erik Kay

打破高牆，Android與iOS無縫互傳

先前說明藉由Quick Share技術實現與蘋果裝置跨平台進行「AirDrop」的功能，Erik Kay在訪談中表示，由於Google工程人員熟稔Android與iOS平台，因此能順利實現此跨平台傳輸功能。

不過，從先前Google說明顯示，實際上還是有一些使用限制，例如：

• Pixel傳給iPhone：接收端的蘋果裝置 (iPhone、iPad或Mac)需將AirDrop設為「開放所有人10分鐘」，Pixel用戶即可在Quick Share介面中看到該蘋果裝置，並且順利發送檔案。

• iPhone傳給Pixel：Pixel裝置需將Quick Share設為「開放所有人10分鐘」，或是進入接收模式，即可接收透過AirDrop傳輸檔案。

Qualcomm計畫讓更多Snapdragon處理器應用機種支援此功能

在Google說明以Quick Share技術實現「AirDrop」相容功能之後，Qualcomm隨即也宣布將讓更多搭載Snapdragon處理器的裝置支援此功能，意味接下來包含三星、小米、OPPO等品牌手機也能加入「AirDrop」行列。

