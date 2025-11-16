Anduril與中東合作展「預兆」垂直起降無人機 黑金配色霸氣外露

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國科技公司Anduril近日公開與阿拉伯聯合大公國合作開發的「預兆」(Omen)垂直起降(VTOL)無人機，主打具備垂直起降能力、具備靈活操作彈性、優異航程與可靠酬載性能。

軍聞網站「The War Zone」13日報導，Anduril公司表示，「預兆」屬於美軍「第3類」(Group 3)中型尺寸無人機類別，其機身長度約3公尺、採雙旋翼(twin-rotor)、尾座式起降(tail-sitting)、混合動力推進系統、開放式架構與模組化設計，兼具旋翼機的垂直起降與定點旋停特性，以及固定翼機的水平飛行能力。

報導敘述，這型無人機除具備模組化設計，只需2人即可在幾分鐘內完成運輸、組裝和發射；此外還整合「Lattice」人工智慧(AI)自主系統與資訊平臺，可由多架同型機共享資訊並自主協調飛行路線。

報導指出，儘管Anduril公司並未公布相關性能諸元與數據，但強調「預兆」的航程將較目前市面上同等級無人機高出3至4倍，而酬載能量更可達3至5倍，目前第3類無人機的酬載量約為25至50磅(約11至22公斤)；其還配備合成孔徑雷達(SAR)、光電感測器(EO)等先進感測系統，足以兼任海上巡邏、後勤補給、情監偵、通訊中繼等多元任務，拓展任務彈性。

報導說，「預兆」從2019年開始研發，屬於公司創辦人拉奇的個人項目之一，Anduril公司近日也與阿拉伯聯合大公國國防大廠EDGE集團簽約，同意合作開發並獲得首批50架採購訂單，Anduril公司也計畫在阿聯建立在地供應鏈，以及占地50000平方英尺(約4645.15平方公尺)的研發中心，進一步擴大合作領域。

