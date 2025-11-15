Anduril「預兆」垂直起降無人機亮相

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」13日報導，美國科技公司Anduril公開全新「預兆」（Omen）垂直起降（VTOL）無人機，主打其具備垂直起降能力、具備靈活操作彈性、優異航程與可靠酬載性能；可望大幅強化美軍多元任務彈性。

Anduril公司表示，「預兆」規格屬於美軍「第3類」（Group 3）中型尺寸無人機類別，機身長度約3公尺、採用雙旋翼（twin-rotor）、尾座式起降（tail-sitting）、混合動力推進系統、開放式架構與模組化設計，兼具旋翼機的垂直起降與定點旋停特性，以及固定翼機的水平飛行能力；除具備模組化設計，只需2人即可在幾分鐘內完成運輸、組裝和發射；此外還整合「Lattice」人工智慧（AI）自主系統與資訊平臺，可由多架同型機共享資訊並自主協調飛行路線。

報導指出，儘管Anduril公司並未公布相關性能諸元與數據，但強調「預兆」的航程將較目前市面上同等級無人機高出3至4倍；而酬載能量更可達3至5倍；其還配備合成孔徑雷達（SAR）、光電感測器（EO）等先進感測系統，足以兼任海上巡邏、後勤補給、情監偵、通訊中繼等多元任務，拓展任務彈性。

報導說，「預兆」早自2019年便開始研發，而Anduril公司近日也與阿拉伯聯合大公國國防大廠EDGE集團簽約，同意合作開發並獲得首批50架採購訂單，Anduril公司也計畫在阿聯建立在地供應鏈，以及占地50000平方英尺（約4645.15平方公尺）的研發中心，進一步擴大合作領域。

Anduril公開新型垂直起降無人機「預兆」，可望拓展「第3類」無人機應用範疇。（取自EDGE集團「X」帳號）

「預兆」採用先進的尾座式起降設計，具備可靠的垂直起降彈性。（取自Anduril「X」帳號）