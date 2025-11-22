Andy出席活動遭跟車…「恐怖細節」全說了！
娛樂中心／翁莉婷報導
YT情侶檔Andy和家寧分手後因帳本問題經常隔空交戰，Andy更指控家寧一家人聯手網軍及媒體處理他，種種舉動讓他心力交瘁。日前走鐘獎頒獎典禮剛圓滿落幕，Andy一舉奪下最大獎「年度個人創作」，然而在他YT頻道更新的影片中也透露典禮當日其實有請保鑣，其中「背後原因」讓不少粉絲聽完後感到非常擔心。
Andy在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」。（圖／翻攝自IG@andy1994x）
YouTuber年度盛事「第7屆走鐘獎」於15日圓滿落幕，網紅Andy老師順利入圍5個獎項，更奪下最大獎「年度個人創作獎」，這也是他獲判不起訴後的第一個公開活動。昨（21）日在Andy老師YT頻道的最新影片中他突然提到一段小插曲，在一次出席遊戲活動準備離場時，發現被「3台車尾隨」在後也不知道是誰派來的，期間想了很多方法像是「繞路」、「不斷和司機大哥溝通」，最後才順利甩掉尾隨車輛。
Andy透露在某次出席公開活動時曾被人跟車尾隨。（圖／翻攝自YT「Andy老師」）
此外Andy還在影片中提到，為了保險起見這次出席走鐘獎前，特別請了幾個人充當保鑣並表示「找人COVER我一下」。隨著影片曝光，許多網友紛紛到留言區寫下「善良、孝順、有才華，各位女性要好好把握這男人」、「莫名鼻酸掉淚」、「每句話都讓人想噴淚」、「恭喜Andy老師得走鐘獎」、「經歷過低潮才知道家人真的是底氣也是最堅強後盾」。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
原文出處：Andy走鐘獎請保鑣「真實內幕」曝！昔出席活動「遭3台車尾隨」驚險過程全公開
更多民視新聞報導
家寧52萬粉IG「突蒸發」！疑新帳號…網批：繼續檢舉
李㼈愛女搭捷運遺失1絕版物…崩潰急發求救文！
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
其他人也在看
微妙變化成真？家寧IG帳號消失 Andy隔空發聲
有網友在Threads平台表示，自己搜尋家寧帳號時出現「找不到用戶」的訊息，原以為是被封鎖，但實際查找發現該帳號已無法顯示內容，點進連結後亦是一片空白，疑似帳號遭刪除或關閉。其他網友紛紛留言回應，表示也無法搜尋到該帳號，甚至有人發現家寧疑似開設新帳號，話題熱度迅...CTWANT ・ 1 天前
台日友好！日料業者祭優惠 民眾號召吃美食相挺
台北市 / 綜合報導 日本首相高市早苗，月初有關台灣有事的國會答辯，引發中國強烈抗議，甚至對日本水產、和牛下達禁令，禁止這些產品輸出到中國。不過不少台灣的日式料理業者，為了用行動力挺日本，紛紛祭出優惠，也有很多民眾號召，說要吃爆日本美食相挺，展現台日之間的友誼。牛脂入鍋打底，疊加日本特有三溫糖，接著主角登場，四顆日本生食級干貝，排排站好煎出焦黃色澤，等3到5分鐘就能起鍋，還有還有，日本廣島牡蠣全熟上桌，一顆顆肥美好滋味，就能送進口中，以前想吃這些好料，得多掏點荷包，現在點套餐擇一送，全是為了相挺日本。壽喜燒店店長黃先生說：「以行動證明支持日本水產的部分，今(21)日就有幾組客人特別打電話過來，詢問度至少一個餐期，至少有十幾通電話。」中國這波禁令點點名，台灣人都說沒關係，日本食物我們扛，民以食為天，既然扛起這片天，大家對日食不能省，但錢包有沒有可能省一省。壽喜燒店店長黃先生說：「海膽的話現在目前一盒是3000塊，它應該會調降到2000出頭，甚至比2000塊以下，帝王蟹的部分，有希望可能會在2000塊以下。」不只台灣本土，日本這邊有遊客直擊，台灣的驕傲炸雞排，門外排得落落長，或許我們沒有直達日本的橋樑，但台日民眾心中有座友誼的橋樑。民眾說：「社群上面滿多的(相挺民眾)，用行動支持日本吧，再去日本玩就好。」記者VS.民眾說：「(會覺得說要去吃挺日本嗎)，不會特別這樣，就只是喜歡吃日式料理，然後去吃日式料理。」立委黃捷也在社群PO出，有食品公司高層，為了迎接日本在台協會成員，打造「台日」巧克力紀念品，希望艱難時期，這份甜蜜甜上心頭，台日友好也能日日安好。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！民視 ・ 11 小時前
Andy自爆被3台車尾隨！嚇到走鐘獎請保鑣護身
百萬YouTuber「Andy老師」和前女友家寧打官司期間，以首支控訴影片勇奪走鐘獎「年度個人創作者獎」，全場歡呼。然而，Andy出席走鐘獎有請保鑣，原因是過去遭3台車緊跟，讓他心有餘悸。中時新聞網 ・ 12 小時前
台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議
台北市 / 綜合報導 台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨識性。對此，台鐵也表示這樣的設計是想凸顯視覺效果，以及高共鳴度等元素，來宣導乘車安全。記者吳任瑜說：「車站內貼有不少，這種拒絕暴力的廣告警語，但台鐵新設計致敬日本，新世紀福音戰士的風格，引起民眾熱議。」跳脫傳統制式排版，讓警語走出自己的特色，把廣告字體拆開放大來看，寫著兩個大大的刑法還不夠，就連有期徒刑的字眼也相當顯眼，就是要提醒乘客，維護車廂秩序人人有責。但也有網友看了覺得不習慣，認為排版有點凌亂，不夠有辨識性，我們實際到車站，看看乘客反應，民眾說：「字太多了，不會有嚇阻效果，但如果我在車上很無聊，就會看一下吧。」記者VS.民眾說：「第72條第一項第一款刑法...，(你覺得它想要表達什麼意思)，...這我也不曉得。」這種字體被稱為EVA明朝體，是日本字體設計公司出品的字型，它厚重且粗細對比明顯的造型，深受「新世紀福音戰士」監督，庵野秀明青睞，並運用到排版設計上，這次台鐵的警語廣告版面設計走這樣的風格，也有不少網友認為，這個設計很酷，台鐵成功引起注意，這種關注方式才厲害。民眾說：「字比較大，比較明顯。」民眾說：「我覺得不同的呈現方式，就都可以試試看啦，看哪一個比較適合。」這波宣傳成功引起迴響，台鐵公司回應，風格設計運用凸顯視覺效果，及高共鳴度等元素，宣導乘車安全，提升旅客關注，宣導海報將陸續張貼，到車站及列車會繼續努力，透過各種方式，營造更良好的乘車空間。不管哪一種設計，都希望你能多看兩眼，讓注意事項留在你腦海間。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
回擊鄭麗文紀念吳石 賴清德：應緬懷為國奮戰的國軍而非共諜
國民黨主席鄭麗文紀念共諜吳石引發爭議，總統賴清德今（22）日在臉書上對此表態。他說，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。賴表示，黃百韜將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短6......風傳媒 ・ 12 小時前
家寧52萬粉IG「突蒸發」！疑新帳號…網批：繼續檢舉
娛樂中心／李筱舲報導昔日YouTuber情侶檔「眾量級 CROWD」的Andy與家寧，在分手後因公司帳目不清與經營糾紛成為網紅圈及社群熱議的焦點。昨（21）日，有眼尖的網友發現，家寧超過52萬追蹤數的社群帳號無預警消失，更在帳號消失不久後，社群上疑似又出現家寧的新帳號，網友對於家寧的原帳號是自行刪除還是遭檢舉下架、以及新帳號是否為本人，引發各種臆測和討論。民視 ・ 13 小時前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
家寧疑刪52萬粉IG帳號 頁面全空顯示「檔案已移除」
【緯來新聞網】YouTuber家寧與Andy分手後因財務糾紛多次隔空交鋒，近期更因帳務糾紛而使雙方家緯來新聞網 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前