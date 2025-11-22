Andy出席活動遭跟車…「恐怖細節」全說了！

娛樂中心／翁莉婷報導



YT情侶檔Andy和家寧分手後因帳本問題經常隔空交戰，Andy更指控家寧一家人聯手網軍及媒體處理他，種種舉動讓他心力交瘁。日前走鐘獎頒獎典禮剛圓滿落幕，Andy一舉奪下最大獎「年度個人創作」，然而在他YT頻道更新的影片中也透露典禮當日其實有請保鑣，其中「背後原因」讓不少粉絲聽完後感到非常擔心。





Andy走鐘獎請保鑣「真實內幕」曝！昔出席活動「遭3台車尾隨」驚險過程全公開

Andy在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」。（圖／翻攝自IG@andy1994x）

YouTuber年度盛事「第7屆走鐘獎」於15日圓滿落幕，網紅Andy老師順利入圍5個獎項，更奪下最大獎「年度個人創作獎」，這也是他獲判不起訴後的第一個公開活動。昨（21）日在Andy老師YT頻道的最新影片中他突然提到一段小插曲，在一次出席遊戲活動準備離場時，發現被「3台車尾隨」在後也不知道是誰派來的，期間想了很多方法像是「繞路」、「不斷和司機大哥溝通」，最後才順利甩掉尾隨車輛。

Andy走鐘獎請保鑣「真實內幕」曝！昔出席活動「遭3台車尾隨」驚險過程全公開

Andy透露在某次出席公開活動時曾被人跟車尾隨。（圖／翻攝自YT「Andy老師」）





此外Andy還在影片中提到，為了保險起見這次出席走鐘獎前，特別請了幾個人充當保鑣並表示「找人COVER我一下」。隨著影片曝光，許多網友紛紛到留言區寫下「善良、孝順、有才華，各位女性要好好把握這男人」、「莫名鼻酸掉淚」、「每句話都讓人想噴淚」、「恭喜Andy老師得走鐘獎」、「經歷過低潮才知道家人真的是底氣也是最堅強後盾」。





