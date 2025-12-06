Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！
娛樂中心／江姿儀報導
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。上月家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，Andy突然發限時動態嗨喊「天大的好消息」，雖然之後家寧IG恢復正常，但還是在網路上引發熱議。近日Andy前往越南旅遊，今（6日）凌晨突然曬出與神祕女子合照，拋出震撼彈「有個消息跟你們分享」，讓外界猜測是脫單，引起高度關注。
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy（左）、家寧（右）分手後鬧翻，已決裂1年多。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x、IG＠chianing_baby）
上月Andy才奪下走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」，近期飛往越南旅遊，在個人社群分享出遊照。今（6日）凌晨他突然曬出與1名女子同框照，寫下「有消息要和大家分享」。只見七彩的燈籠光照亮夜晚的市集，斑斕光影倒映在河面上，2人身穿救身衣共乘一艘木船，一同遊覽古城風光。照片由Andy掌鏡自拍，他對著鏡頭露出笑容，後方女子比出YA的手勢合影，不過女子臉部被大愛心遮住，看不清真面目。
Andy（左圖、右圖左）突曬同框神秘女伴的照片，表示「有消息要和大家分享」。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x）
照片曝光，網友瘋猜Andy是要公開新戀情，留言「恭喜」、「找到真愛了嗎？」、「後面一看就不是家寧」、「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧！」、「祝福～永浴愛河！」、「純愛戰神加油！」、「哇～希望是好消息！」，還有人歪樓喊「後面是家寧然後把她丟下去；甚至有眼尖網友放大圖片驚見女子手上配戴戒指，忍不住問「是結婚對象？還是其他的？」。
原文出處：Andy決裂家寧1年攜「神秘女伴」坐小船！突曬燦笑同框照網瘋喊：永浴愛河
更多民視新聞報導
林襄薄透白紗僅「2細線死撐」 神顏飄仙氣迷暈網！
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 42
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 6
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 23
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 5
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲
《人浮於愛》開播後掀起強烈迴響，宋芸樺感性表示：「《人浮於愛》陪我從 30 歲女孩跨到女人。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多啟發。」范少勳則說：「謝謝觀眾的支持，請一定要看到最後，也許結局會讓你更理解『愛的模樣』。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡
Super Junior成員圭賢近日在Netflix實境節目《去肯亞的三餐》中，難得公開自己過去遭遇過的「前經紀人奇葩事件」。他表示，從出道以來換過近70名經紀人，其中幾位的行為誇張到如同「真人驚悚片」，讓在場的李壽根、殷志源聽得瞠目結舌。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
小S配音101煙火影片藏洋蔥！「大S、具俊曄密碼曝光」網哭了
一年一度的台北101跨年煙火即將登場，日前台北101董事長賈永婕公開今年的宣傳影片，片長不到2分鐘，細數過去20年來的感動與希望，並重磅邀請女星小S（徐熙娣）溫情獻聲，沒想到台詞中還藏了大S（徐熙媛）與具俊曄的甜蜜暗號，讓粉絲一聽都忍不住哭了。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15
BTS柾國、aespa Winter被抓包疑似「情侶刺青」！HYBE、SM罕見沉默
南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金珉廷）近期因「疑似同款刺青」傳出曖昧緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導。不少網友翻出照片、提出各種比對線索，雙方經紀公司卻罕見保持沉默，讓這段戀愛疑雲愈演愈烈。太報 ・ 1 天前 ・ 1
台灣封小紅書一年！Melody昔靠它帶貨「8小時賺5300萬」 最大關鍵曝
內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，但因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。其實台灣有不少藝人都有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）更是靠著小紅書直播帶貨，8小時就達到1200萬人民幣（約新台幣5300萬元）的高業績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11