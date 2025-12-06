Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！

娛樂中心／江姿儀報導



YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。上月家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，Andy突然發限時動態嗨喊「天大的好消息」，雖然之後家寧IG恢復正常，但還是在網路上引發熱議。近日Andy前往越南旅遊，今（6日）凌晨突然曬出與神祕女子合照，拋出震撼彈「有個消息跟你們分享」，讓外界猜測是脫單，引起高度關注。





廣告 廣告

Andy決裂家寧1年突「燦笑同框她」！攜「神秘女伴」坐小船網瘋喊：永浴愛河

YouTuber「眾量級」情侶檔Andy（左）、家寧（右）分手後鬧翻，已決裂1年多。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x、IG＠chianing_baby）

上月Andy才奪下走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」，近期飛往越南旅遊，在個人社群分享出遊照。今（6日）凌晨他突然曬出與1名女子同框照，寫下「有消息要和大家分享」。只見七彩的燈籠光照亮夜晚的市集，斑斕光影倒映在河面上，2人身穿救身衣共乘一艘木船，一同遊覽古城風光。照片由Andy掌鏡自拍，他對著鏡頭露出笑容，後方女子比出YA的手勢合影，不過女子臉部被大愛心遮住，看不清真面目。

Andy決裂家寧1年突「燦笑同框她」！攜「神秘女伴」坐小船網瘋喊：永浴愛河

Andy（左圖、右圖左）突曬同框神秘女伴的照片，表示「有消息要和大家分享」。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x）

照片曝光，網友瘋猜Andy是要公開新戀情，留言「恭喜」、「找到真愛了嗎？」、「後面一看就不是家寧」、「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧！」、「祝福～永浴愛河！」、「純愛戰神加油！」、「哇～希望是好消息！」，還有人歪樓喊「後面是家寧然後把她丟下去；甚至有眼尖網友放大圖片驚見女子手上配戴戒指，忍不住問「是結婚對象？還是其他的？」。









原文出處：Andy決裂家寧1年攜「神秘女伴」坐小船！突曬燦笑同框照網瘋喊：永浴愛河

更多民視新聞報導

林襄薄透白紗僅「2細線死撐」 神顏飄仙氣迷暈網！

IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！

Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！

