Andy剛奪走鐘獎！家寧突上架「超赤裸片」：每天都重新愛上自己
〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber Andy在第七屆走鐘獎拿下年度最大獎「年度個人創作獎」，他昨在典禮上激動泛淚，感謝一路支持自己的粉絲與家人，真摯道出創作多年來的心路歷程，讓現場與螢幕前的觀眾都相當動容。他提到自己打造過兩個破 200 萬訂閱的頻道，如今終於迎來第一座走鐘獎，感性表示：「我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，未來也會繼續做，把台灣最美的風景記錄下來。」
就在Andy感動登台隔一天，他的前女友家寧也無預警更新新影片，以「噓！我的臉做了哪裡？」為題，公開素顏與最新妝容教學，吸引不少網友注意。影片中，家寧大方以完全未上妝的狀態入鏡，自嘲「太赤裸了」，額頭處甚至還能看到痘印。之後她一步步示範近期日常愛用的彩妝流程，從妝前保養到全妝修容，全程毫不保留。
家寧分享，這套妝容是她最近最常畫的日常妝，強調化妝對她而言最大魔力在於能重新喜歡自己，「可以好好打扮自己、愛自己，讓每一天都重新愛上自己。」她說化妝完成的瞬間就像「眼睛為之一亮」，更能讓她投入生活、感受自信。影片上線時間恰巧與 Andy 得獎隔一天的巧合，引發部分網友討論。
