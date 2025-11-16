Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！

娛樂中心／江姿儀報導



YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。Andy回歸個人頻道，訂閱人數從10萬人「光速漲粉」，目前高達247萬人。昨（15日）走鐘獎頒獎典禮盛大舉行，Andy不僅一次入圍5個獎項，更奪下最大獎「年度個人創作獎」，他感謝粉絲、經紀團隊支持之餘，不忘自嘲「我花那麼多錢做這部影片，現在還沒回本，大家也知道我薪水5萬5。」。





Andy今年一次入圍走鐘獎5個獎項，更奪下最大獎「年度個人創作獎」。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x、走鐘獎YouTube）

Andy與家寧分手後因帳本問題隔空交戰、鬧上法院，Andy拍片指控心血遭舊愛一家人拿走，聯手網軍及媒體處理他，還被家寧媽反告個資法、妨害名譽，雖然法院近期都判定不起訴，種種舉動仍令他心力交瘁。昨（15日）Andy奪下走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」，他發表感言時眼眶泛淚親曝心路歷程「這個獎對我來說是很大的肯定，畢竟我花那麼多錢做這支影片，到今天都沒回本」，還自嘲「大家都知道我薪水5萬5」。

Andy淚眼曝心路歷程「我花那麼多錢做這支影片，到今天都沒回本」，還自嘲「大家都知道我薪水5萬5」。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x、走鐘獎YouTube）

Andy表示，拍攝環島影片系列時飽覽優美風景，其中人情味令他特別感動的，也見到有很多替他留言、支持他的觀眾，他都感動銘記於心。Andy坦言很多夜晚徹夜難眠，「我做了那麼久，10年了，我做了2個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎。」。此外，他特別提到「媽媽從小就跟我說做人要守本分、要懂得感恩、不要害人」，感謝生在充滿愛的家庭。













