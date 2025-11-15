Andy好幾夜睡不好：一直流眼淚 主持人讚「身無分文的超人」

Andy老師15日踏上走鐘獎紅毯，穿著一身黑色西裝，主持人拿拿摳介紹他出場時說：「好人好事的代表，身無分文的超人，用堅強的毅力從谷底爬回來重生，台灣YouTuber的傳奇之一！」他問對方，都是用自己的故事創作，看到網友的留言有什麼心情，Andy老師表示，「我已經好幾夜睡不好。」

Andy老師。（圖／YouTube）

Andy老師表示，自己好幾天都睡不好，因為一直看留言，一直流眼淚，拿拿摳提到，自己看影片時很感慨，不過看到留言區時又很感動，「大家都給你很正面的鼓勵！」拿拿摳問他，「又要應付俗世又要維持創作，最難的部分是什麼？」Andy老師透露，「就多出去旅行吧？」

廣告 廣告

Andy表示，自己在旅行的過程中，看到了台灣的風景，也接觸到了很多人，都會給他很多靈感，「很多故事會啟發我創作的直覺，因為我的創作就是來自我的生活，所以就一直秉持這個精神創作。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音