Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚

Andy帥氣踏上走鐘獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）





第七屆走鐘獎於今（15）日登場，各個YouTuber創作者盛裝出席，先前與前女友家寧鬧翻的Andy老師，首次一人踏上紅毯，更入圍5項大獎，稍早他踏上星光大道，坦言已經好幾日沒有睡好，「看留言都流眼淚，我真的太感謝大家」。

Andy老師一舉入圍本屆走鐘獎5大獎項，包括最大獎「年度個人創作者獎」，談及創作靈感，他也分享：「多出去旅行吧！從旅行的過程發現台灣人跟風景給我一些靈感跟故事，也會啟發我創作的直覺」。

廣告 廣告

Andy老師坦言看見網友留言都會落淚。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Andy老師坦言看見網友留言都會落淚。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Andy老師提到，自己的創作都是來自真實生命故事，「所以我一直都秉持這個創作精神來拍影片」，而他今日一身帥氣西裝、率性短髮踏上走鐘獎星光大道，主持人拿拿摳、蔡哥更誇讚他：「身無分文的超人，用堅強的毅力從谷底爬起來重生。」



【更多東森娛樂報導】

●Andy拍片10年！掰了家寧首入圍走鐘獎 嘆：之前不夠努力？

●黃明志捲命案又涉毒！「入圍3項走鐘獎」官方反應曝光

●簡廷芮、王品澔情人節合唱片被挖 范姜彥豐6字藏玄機

