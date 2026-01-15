Andy戒10年菸癮！決定改變「關鍵因素」曝光 21天身體改變超驚人：電力滿滿

YouTuber「Andy老師」近日在頻道上傳新影片，公開自己花費19天戒掉長達10年菸癮的完整過程。他在影片中坦承，高中畢業後因誤交朋友開始接觸香菸，後來即使改抽加熱菸，保守估計菸齡仍超過10年，然而日前一場久久不癒的感冒，讓他下定決心要就此戒癮！

Andy透露，去年10月做了身體檢查，發現肺部有小小的結節；加上換季後反覆夜咳，他跑了多家耳鼻喉科，藥吃了卻始終沒有改善，甚至影響睡眠品質，讓他意識到身體狀況已經亮起警訊。為了徹底改善健康問題，他前往戒菸門診尋求協助，使用戒菸口香糖輔助，也在醫師建議下接受鼻中膈彎曲手術。

廣告 廣告

Andy因誤交壞朋友，煙癮已長達10年。（圖片來源：YouTube Andy老師）

戒菸初期的過程相當煎熬。Andy回憶，過去剪片時習慣每工作一小時就抽菸放鬆，當這個習慣被迫中斷時，「真的會有一點坐不住」，身體和心理都出現明顯不適。為了壓制菸癮，他只要一有念頭就咀嚼戒菸口香糖，試圖轉移注意力。

戒菸期間，Andy也趁回雲林老家的機會，鼓起勇氣向家人坦承自己多年來抽菸的事。他透露，家人過去完全不知情，沒想到爸爸、媽媽與阿公的反應都相當溫和，也給予支持，讓他直言：「講完以後我覺得舒服多了，真的要哭出來了。」這段對話也成為他撐下去的重要力量。

到了戒菸第15天，Andy發現自己已經吃完7包戒菸口香糖，才意識到只是把依賴從香菸轉移到咀嚼動作上，於是決定連口香糖也一起戒掉。他發現自己一旦放鬆下來，就會開始渴望尼古丁，若不碰就明顯情緒不安，於是儘可能地找事做，例如出門吃拉麵、去中醫診所針灸、運動等等，若在家就努力做家事，試圖轉移注意力。

Andy去年10月做健康檢查，發現肺部照出結節。（圖片來源：YouTube Andy老師）

戒菸期間，恰逢Andy與家寧的首次調解庭，他坦言當下「進度0，誠意也是0，心裡很多複雜的東西在翻騰」，更讓戒菸過程雪上加霜。真正的難關出現在第17天，他半夜醒來時，出現「心跳異常加快、焦慮不安」等嚴重戒斷症狀，然而這時就連口香糖都已經被他吃完，情緒一度瀕臨崩潰，甚至很想立刻抽菸來壓下不適，心裡反覆掙扎。

所幸，在意志力支撐下，他最終說服自己「前面都忍這麼多天了，你這樣說抽就抽，就破功了啊」，於是仍選擇拒絕香菸，撐過最難熬的時刻。隔天，他也立刻把紙菸、加熱菸都帶回雲林老家，請媽媽代為保管，讓他沒有辦法再碰到，

停止抽菸整整21天，Andy發現身體上出現不少變化，包括呼吸變得順暢、氣色與食慾改善，運動時比較不會喘，甚至連視線都有變清晰的感覺，身體狀態像是「從iPhone 6升級到iPhone 16」、「電力滿滿」。以前他睡醒都會覺得疲倦，到了中午、下午就呵欠連連，現在也已經不再有類似狀況。回顧這段歷程，他感嘆：「現在想想，還好有那個感冒，讓我有這個念頭去做這件事。」之後也將繼續努力堅持下去。

延伸閱讀

立威廉患甲狀腺癌二期！「腰痠背痛」竟是徵兆 看到報告崩潰：怕不能看女兒長大

60歲女上班就咳嗽、胸悶！一照肺部「全是白色滿天星」 醫立即勸：換工作