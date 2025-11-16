Andy才奪走鐘大獎！前女友家寧無預警上片 全素顏太赤裸

家寧突然上新片。翻攝IG@chianing_baby

百萬YouTuber Andy老師昨（15日）在第七屆走鐘獎拿下「年度個人創作獎」，這也是他入行多年來首度奪下最大獎項，典禮上他一度哽咽泛淚，特別提到母親從小叮嚀「人要懂得感恩」，沒想到今日前女友家寧就無預警上新片，以全素顏現身直呼：「太赤裸了！」再度引發網友討論。

家寧突上架影片 全素顏亮相自曝「太赤裸了」

家寧突然更新影片〈噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神〉，一開始就全素顏登場，畫面中她的額頭上仍可見痘印，毫不避諱呈現真實膚況，她笑說：「很多人以為我去動了哪裡？就讓大家看我從素顏變精緻的過程。」她也強調，化妝是讓自己變得更愛自己的方式。

家寧全素顏。翻攝蜜月期POPO YT頻道

「愛自己」成影片核心 家寧：化妝是重新愛上自己的魔力

家寧手把手示範從妝前保養、粉底、遮瑕、眼影、腮紅到唇彩與修容的完整過程，展現細緻教學力。她坦言這是自己最近最常化的妝容，無論日常或派對都能應用，並分享到對化妝的體悟：「可以好好地打扮自己、愛自己，讓每天都能重新愛上自己，這是化妝最大的魔力。」完成妝容後，家寧氣色明顯提升，痘印消失、妝感自然又乾淨，展現成熟又自信的魅力。

Andy老師上台發表得獎感言。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

Andy奪獎感謝家人 強調做人要懂得感恩

事實上，昨日Andy奪下大獎，才在台上哽咽說道：「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡。」似乎意有所指，他也感謝經紀團隊、律師的支持，「如果沒有他們我走不到台上，可能就此不在YouTube圈了。」



