Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己

家寧無預警更新新影片。（圖／翻攝自YouTube @秘月期POPOO）





百萬YouTuber Andy昨（15）日在第七屆走鐘獎頒獎典禮上抱回最大獎「年度個人創作獎」，在發表得獎感言時一度哽咽，並感謝家人、律師及經紀團隊一路走來的協助，沒想到，前女友家寧今（16）日就無預警發布新片，全臉素顏上鏡自嘲「太赤裸」，更直喊：「每天都重新愛上自己」。

家寧以「噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神」為題，上傳最新妝容教學影片，只見她全素顏上鏡，額頭上方還出現痘印表示「現在太赤裸了」，接著便手把手分享妝容步驟，從妝前保養到全妝幾乎毫不表留，還順帶分享了自己的化妝技巧及愛用彩妝。

廣告 廣告

Andy昨晚剛拿下「年度最佳創作者獎」。（圖／翻攝自走鐘獎IG）

Andy昨晚剛拿下「年度最佳創作者獎」。（圖／翻攝自走鐘獎IG）

家寧提到，影片中教學的妝容是自己近期最常化的妝容，強調化妝對自己的意義就是「可以好好的打扮自己、愛自己，讓自己的每一天都可以重新愛上自己」，還提及化妝最大的魔力是「化完的時候就眼睛為之一亮」，會非常享受及投入其中。

由於影片上線時間在Andy奪下走鐘獎的隔天，因此也引來不少討論。另一方面，影片曝光後，貼文下仍有不少網友留言狠酸：「心臟不知道可不可以整形」、「這次放一本帳簿在這」、「前面的假笑假到一個新境界」，絲毫不買單她的新影片。



【更多東森娛樂報導】

●「粿王」《全明星》不倫前輩是他們 雙劈風波後近況曝

●坤達復工《玩很大》恐生變？閃兵遭求刑2年8月 吳宗憲表態了

●Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚

