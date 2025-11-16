Andy拿獎隔天家寧驚喜上線！ 全素顏公開化妝術：每天都重新愛上自己

影片中家寧逐步教學從妝前保養到修容技巧，強調妝容簡單實用。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

第七屆走鐘獎，YouTuber Andy獲得「年度個人創作獎」殊榮，並在台上感性致詞，提及成長歷程與創作初衷，場面令人動容。值得注意的是，其前女友家寧於隔日（16日）無預警發布新影片，主題聚焦於素顏妝容分享，影片名稱為〈噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神：近期日常萬用妝＋愛用彩妝〉，引發外界關注。

家寧16日無預警上線新影片，素顏入鏡分享日常萬用妝容步驟。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧在影片中大方以素顏入鏡，額頭上的痘印也未遮掩，並以完整步驟示範她近期常用的妝容技巧，包括妝前保養、粉底、遮瑕、眼影、腮紅、唇彩與修容等。她強調，這套妝容簡單實用，即使是化妝新手也能輕鬆掌握。

家寧16日無預警上線新影片，素顏入鏡分享日常萬用妝容步驟。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

談及對化妝的看法，家寧表示：「可以好好打扮自己，愛自己，讓自己的每一天都重新愛上自己，這是我覺得化妝最大的魔力。」她分享，妝容完成後會讓她眼神有神，更能享受當下的生活。

YouTuber Andy於第七屆走鐘獎奪下『年度個人創作獎』，在台上感性致詞。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

另一方面，Andy在頒獎典禮上表示，自己經營了兩個突破200萬訂閱的頻道，這次是首次獲得走鐘獎肯定，感謝家人一路支持，也特別提到母親教導他「人要懂得感恩」的觀念，自己會持續將台灣的美記錄下來。

Andy同時致謝經紀團隊與律師的協助，直言「沒有他們，我可能早就不在這個圈子了」，並重申對走鐘獎的感謝。此番得獎發言與家寧影片發布時機接近，也讓不少粉絲關注兩人動態。

