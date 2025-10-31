Andy查帳獲准！家寧媽「提抗告」...遭法院駁回還得付1500元

YouTuber眾量級Crowd的Andy與家寧分手後，因群海公司財務問題對簿公堂，Andy因質疑公司的帳目流向不明，加上多次查帳遭拒，向新北地院聲請查帳獲准，不過公司負責人、也就是家寧媽曾淑惠，卻向法院提出抗告，不過遭到駁回。

Andy。（圖／翻攝自Andy老師臉書粉專）

Andy質疑群海公司資金流向不明，向新北地院聲請選派會計師檢查帳獲准，法院指出，除非是適用法規顯有錯誤為理由外，原則上不得再抗告，如曾淑惠等人提起再抗告，需要在收受裁定10日內，委請律師提出再抗告狀。

新北地院裁定，選派會計師蔡家龍，就群海公司自2018年起迄今之業務帳目(包含但不限於會計帳簿、會計憑證、資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表、營業稅(401)申報書、盈餘分配表)、相對人在金融機構開立及使用帳戶之往來明細表、帳目之相關憑證作檢查。

對此，家寧媽曾淑惠提出抗告，不過新北地院認為，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為無理由，加上選派蔡家龍會計師為檢查人，核無違誤，最終駁回，抗告費用1500元由曾淑惠支付。

