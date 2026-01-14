Andy熬19天戒掉10年菸癮！半夜戒斷發作 撐過最痛苦關卡全紀錄

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTube「Andy老師」透露自己花19天戒菸。（圖／記者趙于瑩攝影）

百萬YouTuber「Andy老師」近來話題不斷，除了與前女友家寧之間的帳務爭議持續延燒，近日他也悄悄完成了一項對自己而言極具意義的挑戰。今14 日，Andy 於頻道上傳新影片，首度公開自己花費19天，成功戒掉長達10年菸癮的完整歷程，坦言這是「人生中最困難的決定之一」。

影片一開始，Andy直球面對過往，透露自己高中畢業後因誤交朋友開始接觸香菸，即使後來改抽加熱菸，實際菸齡仍已超過10年。他表示，這次拍片並非塑造正能量人設，而是一次誠實記錄自我改變的過程。

「Andy老師」拍攝戒菸過程19天全紀錄，中間一度不習慣。（圖／翻攝自YouTube）

促使他真正下定決心戒菸的關鍵，來自一場反覆未癒的感冒。Andy 分享，換季後長期夜咳、睡眠品質嚴重受影響，多次就醫仍未改善，才讓他警覺健康狀況亮起紅燈。除了前往戒菸門診，他也在醫師建議下規劃進行鼻中膈彎曲手術，希望從根本改善身體狀態。

戒菸初期的身心折磨並不輕鬆。Andy 回憶，過去剪片時總會靠抽菸放鬆，如今習慣被強制中斷，常感到坐立難安，只能靠不斷咀嚼戒菸口香糖轉移注意力。期間返鄉時，他也鼓起勇氣向家人坦承多年抽菸的事，沒想到家人反應比預期溫和，讓他如釋重負。

直到第15天，他才意識到自己對口香糖產生新的依賴，於是連同口香糖一併戒除。真正的考驗出現在第17天，半夜突如其來的心悸、焦慮與戒斷反應一度讓他瀕臨崩潰，但最終仍咬牙撐過。如今已超過19天未再碰菸，Andy 感性表示，雖然過程痛苦，卻慶幸那場感冒，讓他重新找回改變人生的契機。

