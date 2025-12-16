Andy現身！ 網紅家寧一家涉「頻道帳務糾紛」 法院開調解庭

新北市 / 綜合報導

Youtube頻道「眾量級CROWD」爆發經營權、分紅爭議，檢方日前起訴家寧媽媽多項罪嫌，家寧也以公司監察人身分，對媽媽提起訴訟。新北地院16日開調解庭，眾所矚目昔日情侶同框，家寧僅委託律師出面。面對這次調解結果，Andy只在IG寫下「調解進度0、誠意0」。

一身黑色西裝透明無框眼鏡，Youtuber Andy老師，在律師陪同下現身新北地院，沒多久被告家寧媽也到場，記者VS.家寧媽媽說：「(有想說怎麼跟對方談嗎)。」白襯衫黑口罩，家寧媽則是低調走進法庭，16日新北地院開調解庭，眾所矚目的同框畫面，但家寧沒出現，家寧委任律師郭柏鴻說：「因為今天是調解嘛，就律師，律師代表出席。」

Youtube頻道「眾量級CROWD」，爆發經營權、分紅爭議，家寧母親涉嫌業務侵占，逃漏稅、侵占商標權收入，及虛報人頭薪資，16日針對其中兩項協商調解，而家寧以群海娛樂監察人的身分，對媽媽提起刑事附帶民事訴訟，與告訴人Andy是同一陣線。

家寧委任律師郭柏鴻說：「目前就是有改定下一次的調解啦，對，目前是還沒有，還沒有達成一個協議，因為調解內容不方便公開，不過家寧這邊她就是，代表她，她在履行監察人的職責，她會維護公司的權利。」

Andy單手插口袋快步離開，但對於家寧媽辯稱侵占的錢，是孝親費的說法無法認同，Andy委任律師林哲健說：「這個我們當然不同意，沒有孝親費這回事。」Andy事後在IG上，發了張微翻白眼的自拍，還寫下調解進度0誠意0，經營權糾紛昔日情侶如今對簿公堂，官司後續發展外界持續關注。

