Andy翻版！范姜彥豐、粿粿「離婚贍養費」談不攏撕破臉

藝人范姜彥豐控訴太太粿粿，出軌王子邱勝翊，雙方正在談離婚官司，為了財產、贍養費而撕破臉。不過爆料的時間點很巧，就在王子獲得金鐘獎之後，網友就猜測，是要讓對方「跌落神壇」。不過這毀滅性爆料，和網紅Andy老師情況有些相似，都是為了財產和對方互槓。

在鏡頭前揭開內心傷疤，藝人范姜彥豐開撕老婆粿粿和王子邱勝翊，因為他不僅心碎，連財產也岌岌可危。

藝人范姜彥豐：「她甚至利用，我想要維繫婚姻和家庭的心態，想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」

據傳范姜彥豐所有收入房產都在女方名下，這回談離婚，范姜彥豐求償1200萬元，女方只願付500萬元，王子也不援助，雙方因此撕破臉，但這毀滅性爆料，是不是有點熟悉。

網紅Andy老師：「錢都在你爸媽的帳戶裡，九年的期間你會完全不知道嗎？講一點人話好不好。」

網紅Andy和家寧，同樣因為財產對簿公堂，猶如翻版，甚至爆料時間點，金鐘獎後當時王子風風光光領獎，甚至還有外傳，粿粿求范姜別在當時公開，給他最後溫柔，但也有一說，是等王子形象最好時，范姜要讓他跌落神壇。

Luluvs.演員王月vs.陳漢典：「我不會讓他們去參加什麼網路實境節目謝謝，這麼刺激，不能亂講話，我都不認識他們，真的都不認識。」

范姜木瓜牛奶廣告，不少粉絲想問，范姜彥豐不只是台日混血，身高186公分，模特兒出身，還是北醫牙體技術學系學霸，從外在到身家背景都很不錯，粿粿怎麼會選擇出軌王子。

網紅丹妮婊姐vs.徵信執行長謝智博：「他們要離，因為那個女生已經對老公沒有任何尊重可言，這位小王他的形象就是非常的健康，然後他的弟弟也是。」

還有網友扮起柯南，發現先前有徵信社社員，在Podcasts分享藝人三角戀離婚談判，結果和范姜彥豐情況吻合，還有人發現王子二月和藝人席維倫同遊日本，半年後又和粿粿不倫，如此相近的時間點，也讓外界直呼細思極恐。



