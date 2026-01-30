Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵

百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。

Andy受訪時強調：「我就是拿到我應得的，張家、王家一人一半。」Andy的律師則補充，家寧爸媽一方所提供的資料不夠完整，目前無法繼續往下處理，調解方向仍是張家、王家一人一半，Andy也應該要有屬於他的收入，用來支付孝親費，這是他多年來應得的，頻道本身也是雙方各半共有。

家寧的代表律師則表示，雙方仍在交換意見，目前尚未有任何結論。家寧爸媽離開地院時，未接受媒體訪問，也未說明調解進度。先前分手後，Andy曾透過影片曾公開指控，經營頻道 10 年，總收益超過新台幣 1 億元，卻僅分得 695 萬元，其餘收益皆由張家寧及其父母拿走。雖然家寧曾拍片表示自己只是領月薪，但隨後被網友抓包大量刪除購買精品包的貼文，引發熱議。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導