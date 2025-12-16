Andy老師不滿調解進度再發聲 翻白眼怒嗆「誠意0」

Andy在IG限動發聲，透露「調解進度0」。（圖／翻攝自 IG@andy1994x）

YouTuber Andy老師（王崇睿）與前女友張家寧分手後風波不斷，雙方因「眾量級CROWD」頻道經營權、公司帳目及金流問題槓上，家寧一家四口捲入官司，昔日戀人反目成仇，成為外界吃瓜關注話題。今（16日）新北地院召開調解庭，家寧媽曾淑惠低調現身，但調解進度似乎不如預期，Andy老師也再度透過社群平台抒發不滿情緒。

Andy老師在Instagram限時動態更新近況，曬出一張翻著白眼，情緒不悅的自拍照，語氣相當直白地寫下：「調解進度0、誠意0」，短短幾個字卻火藥味十足，明顯對事件目前的狀況感到失望與不耐，畫面曝光後，立刻引發網友熱議，這場糾紛恐怕難以短時間內落幕。

回顧整起事件，Andy老師和張家寧9年情斷，過去雙方情侶身分所拍的影片成為追憶，Andy老師今年3月公開指控張家寧及其家人涉及多項不當行為，包含頻道經營權、股權分配以及公司財務帳目管理爭議等，雙方因此對簿公堂。

值得注意的是，儘管官司仍在進行中，張家寧近來仍照常更新頻道與社群平台，似乎未受太大影響。她昨（15日）也在Threads發文抒發感悟，寫下：「生活是一個個習以為常的碎片組合而成，也是無數的愛心與溫柔，在日復一日中慢慢累積～偶爾出現的新鮮與好奇，像每年的初雪，現在天氣冷的像是有雪般～～～～～（你也要注意保暖）可以看個最近秘月期POPOO新片～先溫暖你的胃和眼睛」，提醒粉絲注意保暖，同時不忘宣傳新影片，引來網友正反兩極回應。

