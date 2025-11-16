Andy老師入行10年首拿獎 高喊「王崇睿，你真的很棒」

〔記者林南谷／台北報導〕第七屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮，「年度個人創作者獎」由Andy老師拿下，他上台致詞一度哽咽，提及在YT圈10年了，做了2個2百萬頻道，現在才拿到第一座走鐘獎。

今(16)日中午，Andy老師在臉書首發聲，坦言拿到走鐘獎《年度個人創作者獎》對他來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折，「走上這個舞台，我走了整整10年，一路上我始終沒有放棄，而在這段旅程裡，我看到的從來不只是台灣的風景，更多的是人情味，你們每一句鼓勵，我都謹記在心。」

廣告 廣告

Andy老師謝謝家人、經紀團隊、律師團隊，以及所有粉絲觀眾，「有你們的陪伴，才讓我站得更穩，路走的更長；未來，我會繼續用作品，記錄台灣每一個美好的人、事、物，不只是拍影片，而是把我看到的力量、溫度與勇氣，分享給更多人。」

最後，Andy老師想對那個一路撐著的自己說一句最真心的話：「王崇睿(Andy老師本名)，你真的很棒。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

錫蘭缺席走鐘連拿兩大獎！蔡阿嘎、Joeman槓龜 最大贏家是他

館長遭爆「逼員工睡館嫂」 蔡阿嘎走鐘獎偷酸一句網暴動

走鐘獎今登場！Andy首入圍包5項 「回顧YT圈大事」典禮亮點一次看

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

