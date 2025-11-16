Andy老師入行10年！首度拿下走鐘獎 淚喊：今年是人生很大的轉折

娛樂中心／彭淇昀報導

第7屆走鐘獎昨（15）日圓滿落幕，今年競爭也依舊激烈，Andy老師在YouTube圈耕耘10年，今年首度入圍走鐘獎，拿下大獎「年度個人創作者獎」，讓他非常感謝一路給予他支持的人，「有你們的陪伴，才讓我站得更穩，路走的更長」。

Andy老師入行YouTube圈10年，首度奪下走鐘獎「年度個人創作者獎」。（圖／翻攝自走鐘獎 Walk Bell John Awards臉書）

Andy老師今日在臉書發文表示，「拿到了走鐘獎《年度個人創作者獎》。對我來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折」。

Andy老師坦言，「走上這個舞台，我走了整整10年。一路上我始終沒有放棄，而在這段旅程裡，我看到的從來不只是台灣的風景，更多的是『人情味』，你們每一句鼓勵，我都謹記在心」。

Andy老師不忘感謝一路相伴的人，「謝謝家人、經紀團隊、律師團隊，以及所有粉絲觀眾，有你們的陪伴，才讓我站得更穩，路走的更長。未來，我會繼續用作品，記錄台灣每一個美好的人、事、物。不只是拍影片，而是把我看到的力量、溫度與勇氣，分享給更多人」。最後，他也鼓勵自己，「我想對那個一路撐著的自己說一句最真心的話：王崇睿，你真的很棒。」

