Andy老師公開共遊「越南女子身分」 曝與家寧有1共同點

Andy老師公開神祕女子身分。翻攝Andy 老師YouTube

百萬YouTuber Andy 老師自從與前女友家寧分手後，恢單已一年多。他今（6）日凌晨突然在社群媒體上傳與「神秘女伴」共遊越南的親密合照，引發網友對新戀情的猜測。不過，Andy 稍早公開最新影片，揭曉這名女子是當地「奧黛機車美女」地陪 Ning，兩人進行了一場親密的「一日約會」。Andy 坦言這次體驗讓他找回戀愛的感覺，而巧合的是，女方名字發音竟與前女友家寧的「寧」字相同。

一日奧黛美女地陪 體驗甜蜜約會

Andy 近期前往越南旅遊，並在最新影片中分享他嘗試的全新旅遊方式。他與當地奧黛美女地陪 Ning 見面後，Ning 便貼心地替他扣上安全帽，隨後騎乘摩托車載著 Andy 暢遊峴港的各處知名地標。兩人沿途相處融洽，有說有笑，Andy 也貼心買飲料給 Ning，展現紳士風度。這場「一日女友」的體驗讓 Andy 感到相當新鮮有趣。

Andy老師的一日女友跟家寧有一共同點。翻攝Andy 老師YouTube

浪漫行程互動親密 意外許下事業願望

在 Ning 的引導下，兩人前往著名的地點拜求子觀音。Andy 開玩笑表示：「我還年輕，還不用求子。」於是改為許下讓事業順利的願望。他看到 Ning 靜靜地許願，內心感到一股暖意。旅程尾聲，兩人乘坐小船遊河，Andy 突然拿出預備好的花束獻給 Ning，讓女方害羞地笑出聲來。Andy 隨即打趣回應：「妳不會以為我要求婚吧？」現場氣氛浪漫又不失逗趣。

澄清女伴已有歸屬 感受到戀愛氛圍

對於這次的一日約會，Andy 表示這趟旅程相當精彩，透過 Ning 的導覽讓他更深入了解越南文化，也再次體驗到「甜甜的戀愛感」。不過，他也隨即在影片中澄清，女地陪 Ning 其實已經有男朋友了，打消了外界對新戀情的猜測。儘管身處越南，Andy 仍不時遇到粉絲認出，他對這次的「一日女友」體驗給予高度評價，表示相當滿意。



