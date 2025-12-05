Andy老師分手家寧1年！突曬「神秘女伴」曖昧發聲 網全湧入祝福
娛樂中心／綜合報導
百萬YouTuber Andy老師去年與「眾量級」搭檔家寧分手後，今年3月開撕對方及其家人多項惡行，內容涉及頻道經營、股權分配與財務管理等，雙方對簿公堂。如今兩人各自展開新生活，Andy老師今（6）日凌晨突然公開與一名神秘女子合照，曖昧預告「有個消息跟你們分享」，讓網友紛紛猜測有了新對象。
Andy老師近日揮別陰霾前往新加坡旅遊，稍早無預警PO出與一名女子合照，畫面中兩人搭乘遊船，掌鏡的Andy老師面露笑容，一旁的女子對著鏡頭比YA，臉部則被愛心貼圖遮擋，身分成謎。Andy老師寫下「明天晚上18:00 新影片，有個消息跟你們分享」，似乎將公開喜訊。
事實上，Andy老師與家寧自學生時期交往，去年正式宣布9年情斷。今年6月，Andy老師被爆與美女經紀人李郁涵緋聞，女方遭起底曾擔任名牌櫃姐、電視台記者等，不過他當時否認戀情，僅語帶保留表示「未來的事情我也不知道會怎麼樣」。如今雖然尚未鬆口新消息，但網友已搶先送上祝福：「恭喜」、「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧」。
