Andy老師合影女性友人宣告有新歡？網：千萬不要復合家寧

百萬網紅Andy老師（王崇睿）去年和張家寧9年情斷，兩人以「眾量級」情侶身分所拍的影片成為追憶，還因薪資不透明問題雙方徹底鬧翻。今(6日)凌晨，Andy老師突然拋出一張和女性友人合影的照片，臉部用貼圖蓋住，並預告有消息要分享，引來網友熱烈討論。

Andy老師先前遭傳搬離小套房後，有了過去曾任職電視台記者的新女友，現在是獨立創業賣家居物品，媒體致電女方求證未獲回應，Andy的經紀窗口則表示：「我們在此澄清，該處為朋友的住所，並非 Andy 老師的居所，並且Andy老師確實在今年3月27日才與房東退租小套房。若因此造成任何誤解或困擾，我們深感抱歉，謝謝。」

而Andy老師的YouTube頻道先前破200萬網友訂閱時，他曾拍攝一支粉絲Q&A的影片，有人問他是否還敢相信愛情，他打趣先說：「不相信」，接著反轉說：「當然不相信是騙你的啊」，「每次的經歷都是成長與蛻變的過程，人生還是要抱有很多希望」，至於未來新女友條件，他說還是希望對方個性善良，頻率相近，可以一同扶持跟成長。

今Andy老師在社群網站上發文，分享與一女子的照片賣關子說：「明天晚上18:00 新影片，有個消息跟你們分享」，粉絲猜測該不會要公開新戀情，紛紛說：「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧」、「要是和+0復合會不會有集體退訂潮」、「猜是帶爸媽出國玩了嗎～Andy說一直想做的事情」、「是結婚對象？還是其他的」。

